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"Карабах" снова на "Азерсун Арене" - открытая тренировка перед игрой с "Лионом"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 13:01
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"Карабах" снова на "Азерсун Арене" - открытая тренировка перед игрой с "Лионом"

Перед матчем "Карабах" - "Лион" объявлено время пресс-конференций и открытых тренировок для представителей СМИ.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.

Конференция и тренировки, которые пройдут перед матчем V тура Лиги Европы, состоятся 27 ноября. Пресс-конференция, которая пройдет с участием главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова, состоится в 13:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В 16:45 чемпион Азербайджана проведет открытую тренировку для представителей СМИ (первые 15 минут) на «Азерсун Арене».

Пресс-конференция главного тренера гостей Пьера Сажа пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 17:45. Первые 15 минут открытой тренировки представителя Франции начнутся в 18:30.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Лионом", который состоится 28 ноября, начнется в 21:45.

İdman.biz

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