Болельщики верят в "Карабах"

Чемпион Азербайджана «Карабах» на этой неделе примет участие в очередном еврокубковом матче.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова встретится с «Лионом» в пятом туре Лиги Европы.

Перед матчем, который состоится 28 ноября, УЕФА проводит опрос среди болельщиков. Те, кто принял участие в голосовании, проведенном на официальном сайте организации, считают, что у «Карабаха» больше шансов на победу.

84 процента болельщиков ожидают выигрыша от нашего представителя. В победу «Лиона» верят лишь 12 процентов.

Это создало семикратную разницу между двумя командами. Еще 4 процента полагают, что в Баку будет ничья.

Отметим, что игра "Карабах" - "Лион", которая состоится 28 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

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