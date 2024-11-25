ОТВЕТ "Туран Товуза" на новость об отставке Курбана Бердыева

Сообщение в российских СМИ о том, что главный тренер «Туран Товуза» Курбан Бердыев покинул команду после 14-го тура Премьер-лиги Мисли, является ложью.

Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе представителя Товуза.

Сообщается, что данная новость является не чем иным, как дезинформацией:

«Курбан Бердыев в настоящее время находится на базе клуба и в 15:00 будет наблюдать за игрой дублеров команды «Туран Товуз».

Российская пресса написала, что специалист подал в отставку из-за скандала с руководством клуба. Было даже упомянуто, что вместо него "Туран Товуз" возглавят Дмитрий Смирнов, Василий Березуцкий и Александр Нагорный.

«Туран Товуз» сыграл вничью с «Сабахом» со счетом 1:1 в 14-м туре Премьер-лиги.

Эмин Ага

İdman.biz