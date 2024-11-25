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Новый скандал в гянджинском футболе: В инцидент вмешалась полиция

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 10:26
24
Новый скандал в гянджинском футболе: В инцидент вмешалась полиция

В гянджинском футболе заложена основа нового скандала.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24. az, на этот раз в центре внимания оказались исполнительный директор "Кяпаза" Джабир Ибрагимов и футболист-ветеран Фируз Гулами.

Исполнительный директор отправил человека домой к футболисту-ветерану из-за проблем между ними. Гулами позвонил в 102, чувствуя, что дело дойдёт до драки и проблема разрастётся ещё больше. После этого в произошедшее вмешались правоохранительные органы.

Фируз Гулами обратился в полицию по поводу произошедшего. В настоящее время ведется расследование.

Мы связались с футболистом-ветераном, чтобы уточнить сказанное. Гулами заявил, что не желает подробно рассказывать об инциденте:

«По определенным причинам сейчас я не хочу говорить о том, что произошло. Всему свое время. Когда придет время, я расскажу об этом общественности».

İdman.biz

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