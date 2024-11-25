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"Карабах" повторил рекорд "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 10:21
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"Карабах" повторил рекорд "Нефтчи"

«Карабах» одержал 7-ю крупную победу в сезоне 2024/25 Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, команда, возглавляемая Гурбаном Гурбановым, выиграла более половины из 13 матчей с разницей в 3 и более мячей.

Таким образом, представитель Агдама повторил рекорд в истории национальных чемпионатов.

Сумгайытский «Хазар» стал первой командой, которая добилась такого успеха в 1992 году. "Кяпаз" побеждал в сезоне 1994/95, а "Нефтчи" дважды - в сезонах 1996/97 и 2000/01, 7 раз в 13 турах с крупным счетом. "Карабах" - первая команда, добившаяся этого за последние 24 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне представитель Агдама разгромил «Араз-Нахчыван» со счетом 4:1, «Кяпаз» - 3:0 и 5:0, «Нефтчи» - 4:0, «Шамахы» - 3:0, «Зиря» - 4:0 и «Сабаил» - 3:0.

İdman.biz

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