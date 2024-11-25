25 Ноября 2024
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Шестая победа "Зиря"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 09:42
20
Шестая победа "Зиря"

Состоялась игра, перенесенная со 2-го тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня "Зиря" сыграла с "Азнуром".

«Зиря» выиграла матч, в котором было забито четыре гола. Победив со счетом 3:1, она поднялась на второе место с шестой победой в сезоне.

Чемпионат Азербайджана
Игра, перенесенная со второго тура
24 ноября
«Азнур» – «Зиря» – 1:3

1

Бирбаша Баку

7

7

0

0

58-6

21

2

Зиря

7

6

1

0

31-7

19

3

Сумгайыт

7

5

2

0

32-10

17

4

Галакси

7

5

1

1

30-8

16

5

Азнур

7

5

1

1

25-12

16

6

Гёйче

7

4

0

3

25-26

12

7

Стар Баку

7

3

0

4

24-24

9

8

Чинар Зангилан

7

1

3

3

15-24

6

9

Атешгях Сураханы

7

2

0

5

25-47

6

10

Алтай Физули

7

1

2

4

18-28

5

11

Лачын

7

1

2

4

19-31

5

12

Баку145

7

1

1

5

18-30

4

13

Сиязань

7

1

0

6

15-45

3

14

Шамахы

7

0

1

6

18-56

1

İdman.biz

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