Шестая победа "Зиря"

Состоялась игра, перенесенная со 2-го тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня "Зиря" сыграла с "Азнуром".

«Зиря» выиграла матч, в котором было забито четыре гола. Победив со счетом 3:1, она поднялась на второе место с шестой победой в сезоне.

Чемпионат Азербайджана

Игра, перенесенная со второго тура

24 ноября

«Азнур» – «Зиря» – 1:3

1 Бирбаша Баку 7 7 0 0 58-6 21 2 Зиря 7 6 1 0 31-7 19 3 Сумгайыт 7 5 2 0 32-10 17 4 Галакси 7 5 1 1 30-8 16 5 Азнур 7 5 1 1 25-12 16 6 Гёйче 7 4 0 3 25-26 12 7 Стар Баку 7 3 0 4 24-24 9 8 Чинар Зангилан 7 1 3 3 15-24 6 9 Атешгях Сураханы 7 2 0 5 25-47 6 10 Алтай Физули 7 1 2 4 18-28 5 11 Лачын 7 1 2 4 19-31 5 12 Баку145 7 1 1 5 18-30 4 13 Сиязань 7 1 0 6 15-45 3 14 Шамахы 7 0 1 6 18-56 1

İdman.biz