Шестая победа "Зиря"

Состоялась игра, перенесенная со 2-го тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, в единственном матче дня "Зиря" сыграла с "Азнуром".
«Зиря» выиграла матч, в котором было забито четыре гола. Победив со счетом 3:1, она поднялась на второе место с шестой победой в сезоне.
Чемпионат Азербайджана
Игра, перенесенная со второго тура
24 ноября
«Азнур» – «Зиря» – 1:3
|
1
|
Бирбаша Баку
|
7
|
7
|
0
|
0
|
58-6
|
21
|
2
|
Зиря
|
7
|
6
|
1
|
0
|
31-7
|
19
|
3
|
Сумгайыт
|
7
|
5
|
2
|
0
|
32-10
|
17
|
4
|
Галакси
|
7
|
5
|
1
|
1
|
30-8
|
16
|
5
|
Азнур
|
7
|
5
|
1
|
1
|
25-12
|
16
|
6
|
Гёйче
|
7
|
4
|
0
|
3
|
25-26
|
12
|
7
|
Стар Баку
|
7
|
3
|
0
|
4
|
24-24
|
9
|
8
|
Чинар Зангилан
|
7
|
1
|
3
|
3
|
15-24
|
6
|
9
|
Атешгях Сураханы
|
7
|
2
|
0
|
5
|
25-47
|
6
|
10
|
Алтай Физули
|
7
|
1
|
2
|
4
|
18-28
|
5
|
11
|
Лачын
|
7
|
1
|
2
|
4
|
19-31
|
5
|
12
|
Баку145
|
7
|
1
|
1
|
5
|
18-30
|
4
|
13
|
Сиязань
|
7
|
1
|
0
|
6
|
15-45
|
3
|
14
|
Шамахы
|
7
|
0
|
1
|
6
|
18-56
|
1
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