Айхан Аббасов: "Чемпионат будет напряженным"

«Поздравляю «Сумгайыт» с победой. Сегодня городу исполнилось 75 лет. Это была интересная и динамичная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 1:2 от «Сумгайыта» в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Обе команды хотели победить. Шла хорошая борьба. Я остался доволен игрой. Мы должны были заработать одно очко. Жаль, что мы снова увидели пенальти в наших воротах. Мяч случайно попал в руку нашего игрока. Если бы мы забили в эпизоде до этого, все было бы по-другому. Забудем поражение и будем готовиться к следующему матчу. Чемпионат будет напряженным».

Отметим, что серия безвыигрышных игр «Шамахы» увеличилась до 7 матчей.

İdman.biz