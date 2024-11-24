Вагиф Джавадов: "Мы завоевали три важных очка красивой игрой"

«Мы хотим развиваться. Сегодняшняя победа - подарок нашему городу. Мы завоевали три важных очка красивой игрой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов.

Молодой специалист прокомментировал победу со счетом 2:1 над «Шамахы» в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Мы сражались против хорошей команды. Мы доминировали в обоих таймах и показали хорошую игру. Каждая игра сложна. Мы не успокоились, хотим показать тот футбол, который хотим. Зарабатывать очки очень важно. Сейчас некорректно говорить о зоне еврокубков. Но, как и любой другой команде, нам бы этого хотелось. Если мы будем сражаться в каждой игре, как сегодня, то сможем оказаться в первых рядах».

Вагиф Джавадов прокомментировал тот факт, что болельщиков пришло мало, несмотря на то, что игра была организована без билетов:

«Поскольку игра была вечером, болельщиков было мало. Я хочу, чтобы наши болельщики пришли и поддержали нас. Знаю, что сердца фанатов, которые не пришли, с нами».

Отметим, что «Сумгайыт», увеличивший количество своих очков до 16-ти, занимает шестое место.

İdman.biz