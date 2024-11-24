В сборную пригласили футболиста из Германии

Сборная Азербайджана по футболу U-18 проведет учебно-тренировочный сбор.
Как сообщает İdman.biz, подготовка будет организована в Габале.
В тренировке, которая продлится с 25 ноября по 1 декабря, примут участие 24 футболиста. В сборную также был вызван Ренат Гурбанов, выступающий в Германии.
Состав U-18:
|
Н.
|
иия/фамилия
|
клуб
|
1
|
Имам Али
|
Нефтчи
|
2
|
Теймур Гасанов
|
Карабах
|
3
|
Айхан Аббасзаде
|
Туран Товуз
|
4
|
Омар Алиасланлы
|
Зиря
|
5
|
Омар Гасанов
|
Карабах
|
6
|
Месуд Алишанлы
|
Карабах
|
7
|
Ренат Гурбанов
|
Людвигсхафенер 1925, Германия
|
8
|
Мурад Мустафаев
|
Нефтчи
|
9
|
Рашад Алышов
|
Карабах
|
10
|
Гасан Велиев
|
Нефтчи
|
11
|
Реван Поладлы
|
Габала
|
12
|
Мурад Ядуллаев
|
Араз-Нахчыван
|
13
|
Арзу Мадатов
|
Туран Товуз
|
14
|
Омар Керимов
|
Габала
|
15
|
Алиакпер Рзазаде
|
Карабах
|
16
|
Али Гурбанов
|
Сумгайыт
|
17
|
Зия Шекерханов
|
Габала
|
18
|
Рауф Гафаров
|
Зиря
|
19
|
Рауль Алиев
|
Сумгайыт
|
20
|
Гасан Алиев
|
Зиря
|
21
|
Мурад Мамедов
|
Нефтчи
|
22
|
Шахисмаил Джафарли
|
Карабах
|
23
|
Роял Фарзуллазаде
|
Нефтчи
|
24
|
Омар Насибов
|
Нефтчи
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