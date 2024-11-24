В сборную пригласили футболиста из Германии

Сборная Азербайджана по футболу U-18 проведет учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает İdman.biz, подготовка будет организована в Габале.

В тренировке, которая продлится с 25 ноября по 1 декабря, примут участие 24 футболиста. В сборную также был вызван Ренат Гурбанов, выступающий в Германии.

Состав U-18:

Н. иия/фамилия клуб Имам Али Нефтчи Теймур Гасанов Карабах Айхан Аббасзаде Туран Товуз Омар Алиасланлы Зиря Омар Гасанов Карабах Месуд Алишанлы Карабах Ренат Гурбанов Людвигсхафенер 1925, Германия Мурад Мустафаев Нефтчи Рашад Алышов Карабах 10 Гасан Велиев Нефтчи 11 Реван Поладлы Габала 12 Мурад Ядуллаев Араз-Нахчыван 13 Арзу Мадатов Туран Товуз 14 Омар Керимов Габала 15 Алиакпер Рзазаде Карабах 16 Али Гурбанов Сумгайыт 17 Зия Шекерханов Габала 18 Рауф Гафаров Зиря 19 Рауль Алиев Сумгайыт 20 Гасан Алиев Зиря 21 Мурад Мамедов Нефтчи 22 Шахисмаил Джафарли Карабах 23 Роял Фарзуллазаде Нефтчи 24 Омар Насибов Нефтчи

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