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Капитан "Кяпаза": "Мы как будто испугались соперника" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Новости
24 Ноября 2024 17:01
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Капитан "Кяпаза": "Мы как будто испугались соперника" - ИНТЕРВЬЮ

Капитан «Кяпаза» Егор Хвалько дал интервью сайту Sportal.az.

Как сообщает İdman.biz, белорусский защитник гянджинского клуба прокомментировал неудачное выступление своей команды в Премьер-лиге.

- В матче с «Араз-Нахчываном» «Кяпаз» проиграл своему сопернику со счетом 0:2. Как вы использовали паузу, возникшую в чемпионате из-за игр сборных?

- Мы хорошо подготовились. В первую неделю были физические нагрузки и незадолго до матча мы начали непосредственно готовиться к игре с соперником. В первом тайме мы играли не очень хорошо. Мы как будто испугались соперника. Провели хороший второй тайм. Думаю, могли бы сравнять счет. Потому что у нас были голевые эпизоды.

- «Араз-Нахчыван» в этом сезоне выступает успешно и находится на втором месте. С ними слишком сложно было играть?

- Я считаю, что они оказались на этом месте заслуженно. Я бы не сказал, что против них сложно играть. В «Араз-Нахчыване» есть игроки, которые воспользовались хотя бы одним эпизодом. Эти игроки могут решить судьбу матча.

- «Кяпаз» на данный момент идет на последнем месте в турнирной таблице с 7 очками. Как вы думаете, выйдете из этой ситуации?

- В Премьер-лиге Азербайджана можно играть против любого соперника, кроме «Карабаха». Потому что «Карабах» находится на другом уровне. Мы постараемся изо всех сил во всех матчах.

- Ваш соперник в следующем туре – «Шамахы». Насколько реально, что вы победите этого соперника на выезде?

- «Шамахы» – хорошая команда. Видна работа тренера. Конечно, можно победить. Мы должны выполнять те требования, которые скажет тренер. Тогда будет результат.

- Вас давно не приглашали в сборную Беларуси. Тренер сборной Карлос Алос вами не интересуется?

- Я уже говорил об этом. Если команда, за которую вы играете, находится на последнем месте, в сборную сложно попасть. Тем более, что состав сборной неизменен. Смотрю игры нашей сборной. Команда выступает не так уж и плохо. Так что не вижу смысла что-то менять.

- В конце матча произошел спор с болельщиками, и они что-то вам говорили. Что там произошло?

- Я знаю всех болельщиков по лицам. Там были странные люди, кричащие и оскорбляющие. Я спросил одного, в чем проблема? Он продолжил кричать. Ведь мне не 15 лет, чтобы стоять и слушать его оскорбления. Я не хочу иметь ничего общего с этими людьми.

İdman.biz

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