Кому доверяет Сантуш? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Групповой этап Лиги наций завершился.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана, пережившая очередную неудачу, заняла последнее место в 1-й группе лиги С.
Наша команда, вылетевшая в лигу D, провела на турнире 6 игр. Главный тренер Фернанду Сантуш сделал ставку на 28 игроков в матчах, в которых не одерживалось побед.
«Пятерка» Сантуша
У сборной Азербайджана не было незаменимых игроков в матчах турнира. Ни один игрок не сыграл 540 минут в 6 матчах. Но Сантуш во всех матчах давал шанс 5 игрокам - Торал Байрамов, Алексей Исаев, Бадави Гусейнов, Рамиль Шейдаев и Аббас Гусейнов. Торал опередил своих товарищей по команде по минутам. Он пользуется наибольшим доверием у Сантуша и находился на поле 494 минуты.
Бомбардир
Играя в «беззубый» футбол, наша сборная забила 3 гола в 6 матчах. Эти мячи забили два игрока. Точнее - Торал Байрамов, забивший 2 гола, стал лучшим бомбардиром нашей команды в Лиге наций. Другой гол забил Ренат Дадашов.
Если бы не было наказания...
Два футболиста выделялись своей незаменимостью в сыгранных ими матчах. Эльвин Джафаргулиев находился на поле по 90 минут в каждом из 5 матчей. Он не сыграл в последнем туре из-за дисквалификации. Вторая желтая карточка преградила Эльвину путь в Швецию.
Два вратаря
Один из вратарей, Мехди Джаннетов, вышел на поле без замен в 4 матчах. Вратаря, пропустившего 11 мячей, в последних турах заменил Рза Джафаров. Хотя первый матч он провел без пропущенных голов, в Швеции Джафарову забили аж 6 раз. Матч, в котором он не пропустил, стал единственной сухой игрой нашей команды.
Их наказания были формальными
Эльвин Джафаргулиев, дисквалифицированный из-за желтой карточки, не единственный игрок, получивший рекордное количество предупреждений. Еще два игрока были наказаны двумя желтыми карточками. Это Торал Байрамов и Амин Сейдиев. Но второе предупреждение они получили в последнем туре. По этой причине они не были дисквалифицированы. Махир Эмрели был дисквалифицирован также как Эльвин. Наш нападающий пропустил один матч из-за красной карточки, которую он получил за вторую желтую.
Только 12
12 из 28 футболистов, которым Сантуш доверял в Лиге наций, приняли участие более чем в половине игр. Речь идет о тех, кто появлялся минимум 4 раза. Остальным 16 игрокам повезло меньше. Пятеро игроков получили шанс только один раз. По ходу турнира в составе сборной дебютировали лишь два игрока. Вадим Абдуллаев и Замик Алиев завоевали доверие Сантуша, проведя по одному матчу каждый.
Отметим, что наша команда в 6 матчах однажды сыграла вничью и в пяти проиграла.
|
Футболист
|
И
|
М
|
Г
|
ЖК
|
КК
|
Торал Байрамов
|
6
|
494
|
2
|
2
|
0
|
Алексей Исаев
|
6
|
478
|
0
|
0
|
0
|
Бадави Гусейнов
|
6
|
475
|
0
|
0
|
0
|
Рамиль Шейдаев
|
6
|
429
|
0
|
0
|
0
|
Аббас Гусейнов
|
6
|
343
|
0
|
0
|
0
|
Эльвин Джафаргулиев
|
5
|
450
|
0
|
2
|
0
|
Джошгун Диниев
|
5
|
331
|
0
|
1
|
0
|
Джейхун Нуриев
|
5
|
225
|
0
|
0
|
0
|
Мехти Джаннетов
|
4
|
360
|
-11
|
1
|
0
|
Ренат Дадашов
|
4
|
276
|
1
|
1
|
0
|
Рахиль Мамедов
|
4
|
275
|
0
|
0
|
0
|
Озан Джан Кокчу
|
4
|
193
|
0
|
1
|
0
|
Бахлул Мустафазаде
|
3
|
265
|
0
|
1
|
0
|
Антон Кривоцюк
|
3
|
225
|
0
|
1
|
0
|
Махир Эмрели
|
3
|
188
|
0
|
0
|
1
|
Эмин Махмудов
|
3
|
128
|
0
|
0
|
0
|
Амин Сейдиев
|
3
|
100
|
0
|
2
|
0
|
Нариман Ахундзаде
|
3
|
72
|
0
|
0
|
0
|
Рза Джафаров
|
2
|
180
|
-6
|
0
|
0
|
Муса Гурбанлы
|
2
|
117
|
0
|
0
|
0
|
Гисмет Алыев
|
2
|
97
|
0
|
1
|
0
|
Эльвин Джамалов
|
2
|
85
|
0
|
0
|
0
|
Рустам Ахмедзаде
|
2
|
22
|
0
|
0
|
0
|
Эмиль Мустафаев
|
1
|
45
|
0
|
0
|
0
|
Замик Алиев
|
1
|
45
|
0
|
0
|
0
|
Шахрияр Алиев
|
1
|
20
|
0
|
1
|
0
|
Вадим Абдуллаев
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
Хаял Наджафов
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
Вугар Хейруллаев
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