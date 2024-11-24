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Кому доверяет Сантуш? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Азербайджанский футбол
Новости
24 Ноября 2024 14:56
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Кому доверяет Сантуш? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Групповой этап Лиги наций завершился.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана, пережившая очередную неудачу, заняла последнее место в 1-й группе лиги С.

Наша команда, вылетевшая в лигу D, провела на турнире 6 игр. Главный тренер Фернанду Сантуш сделал ставку на 28 игроков в матчах, в которых не одерживалось побед.

«Пятерка» Сантуша

У сборной Азербайджана не было незаменимых игроков в матчах турнира. Ни один игрок не сыграл 540 минут в 6 матчах. Но Сантуш во всех матчах давал шанс 5 игрокам - Торал Байрамов, Алексей Исаев, Бадави Гусейнов, Рамиль Шейдаев и Аббас Гусейнов. Торал опередил своих товарищей по команде по минутам. Он пользуется наибольшим доверием у Сантуша и находился на поле 494 минуты.

Бомбардир

Играя в «беззубый» футбол, наша сборная забила 3 ​​гола в 6 матчах. Эти мячи забили два игрока. Точнее - Торал Байрамов, забивший 2 гола, стал лучшим бомбардиром нашей команды в Лиге наций. Другой гол забил Ренат Дадашов.

Если бы не было наказания...

Два футболиста выделялись своей незаменимостью в сыгранных ими матчах. Эльвин Джафаргулиев находился на поле по 90 минут в каждом из 5 матчей. Он не сыграл в последнем туре из-за дисквалификации. Вторая желтая карточка преградила Эльвину путь в Швецию.

Два вратаря

Один из вратарей, Мехди Джаннетов, вышел на поле без замен в 4 матчах. Вратаря, пропустившего 11 мячей, в последних турах заменил Рза Джафаров. Хотя первый матч он провел без пропущенных голов, в Швеции Джафарову забили аж 6 раз. Матч, в котором он не пропустил, стал единственной сухой игрой нашей команды.

Их наказания были формальными

Эльвин Джафаргулиев, дисквалифицированный из-за желтой карточки, не единственный игрок, получивший рекордное количество предупреждений. Еще два игрока были наказаны двумя желтыми карточками. Это Торал Байрамов и Амин Сейдиев. Но второе предупреждение они получили в последнем туре. По этой причине они не были дисквалифицированы. Махир Эмрели был дисквалифицирован также как Эльвин. Наш нападающий пропустил один матч из-за красной карточки, которую он получил за вторую желтую.

Только 12

12 из 28 футболистов, которым Сантуш доверял в Лиге наций, приняли участие более чем в половине игр. Речь идет о тех, кто появлялся минимум 4 раза. Остальным 16 игрокам повезло меньше. Пятеро игроков получили шанс только один раз. По ходу турнира в составе сборной дебютировали лишь два игрока. Вадим Абдуллаев и Замик Алиев завоевали доверие Сантуша, проведя по одному матчу каждый.

Отметим, что наша команда в 6 матчах однажды сыграла вничью и в пяти проиграла.

Футболист

И

М

Г

ЖК

КК

Торал Байрамов

6

494

2

2

0

Алексей Исаев

6

478

0

0

0

Бадави Гусейнов

6

475

0

0

0

Рамиль Шейдаев

6

429

0

0

0

Аббас Гусейнов

6

343

0

0

0

Эльвин Джафаргулиев

5

450

0

2

0

Джошгун Диниев

5

331

0

1

0

Джейхун Нуриев

5

225

0

0

0

Мехти Джаннетов

4

360

-11

1

0

Ренат Дадашов

4

276

1

1

0

Рахиль Мамедов

4

275

0

0

0

Озан Джан Кокчу

4

193

0

1

0

Бахлул Мустафазаде

3

265

0

1

0

Антон Кривоцюк

3

225

0

1

0

Махир Эмрели

3

188

0

0

1

Эмин Махмудов

3

128

0

0

0

Амин Сейдиев

3

100

0

2

0

Нариман Ахундзаде

3

72

0

0

0

Рза Джафаров

2

180

-6

0

0

Муса Гурбанлы

2

117

0

0

0

Гисмет Алыев

2

97

0

1

0

Эльвин Джамалов

2

85

0

0

0

Рустам Ахмедзаде

2

22

0

0

0

Эмиль Мустафаев

1

45

0

0

0

Замик Алиев

1

45

0

0

0

Шахрияр Алиев

1

20

0

1

0

Вадим Абдуллаев

1

2

0

0

0

Хаял Наджафов

1

2

0

0

0

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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