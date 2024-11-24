Кому доверяет Сантуш? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Групповой этап Лиги наций завершился.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана, пережившая очередную неудачу, заняла последнее место в 1-й группе лиги С.

Наша команда, вылетевшая в лигу D, провела на турнире 6 игр. Главный тренер Фернанду Сантуш сделал ставку на 28 игроков в матчах, в которых не одерживалось побед.

«Пятерка» Сантуша

У сборной Азербайджана не было незаменимых игроков в матчах турнира. Ни один игрок не сыграл 540 минут в 6 матчах. Но Сантуш во всех матчах давал шанс 5 игрокам - Торал Байрамов, Алексей Исаев, Бадави Гусейнов, Рамиль Шейдаев и Аббас Гусейнов. Торал опередил своих товарищей по команде по минутам. Он пользуется наибольшим доверием у Сантуша и находился на поле 494 минуты.

Бомбардир

Играя в «беззубый» футбол, наша сборная забила 3 ​​гола в 6 матчах. Эти мячи забили два игрока. Точнее - Торал Байрамов, забивший 2 гола, стал лучшим бомбардиром нашей команды в Лиге наций. Другой гол забил Ренат Дадашов.

Если бы не было наказания...

Два футболиста выделялись своей незаменимостью в сыгранных ими матчах. Эльвин Джафаргулиев находился на поле по 90 минут в каждом из 5 матчей. Он не сыграл в последнем туре из-за дисквалификации. Вторая желтая карточка преградила Эльвину путь в Швецию.

Два вратаря

Один из вратарей, Мехди Джаннетов, вышел на поле без замен в 4 матчах. Вратаря, пропустившего 11 мячей, в последних турах заменил Рза Джафаров. Хотя первый матч он провел без пропущенных голов, в Швеции Джафарову забили аж 6 раз. Матч, в котором он не пропустил, стал единственной сухой игрой нашей команды.

Их наказания были формальными

Эльвин Джафаргулиев, дисквалифицированный из-за желтой карточки, не единственный игрок, получивший рекордное количество предупреждений. Еще два игрока были наказаны двумя желтыми карточками. Это Торал Байрамов и Амин Сейдиев. Но второе предупреждение они получили в последнем туре. По этой причине они не были дисквалифицированы. Махир Эмрели был дисквалифицирован также как Эльвин. Наш нападающий пропустил один матч из-за красной карточки, которую он получил за вторую желтую.

Только 12

12 из 28 футболистов, которым Сантуш доверял в Лиге наций, приняли участие более чем в половине игр. Речь идет о тех, кто появлялся минимум 4 раза. Остальным 16 игрокам повезло меньше. Пятеро игроков получили шанс только один раз. По ходу турнира в составе сборной дебютировали лишь два игрока. Вадим Абдуллаев и Замик Алиев завоевали доверие Сантуша, проведя по одному матчу каждый.

Отметим, что наша команда в 6 матчах однажды сыграла вничью и в пяти проиграла.

Футболист И М Г ЖК КК Торал Байрамов 6 494 2 2 0 Алексей Исаев 6 478 0 0 0 Бадави Гусейнов 6 475 0 0 0 Рамиль Шейдаев 6 429 0 0 0 Аббас Гусейнов 6 343 0 0 0 Эльвин Джафаргулиев 5 450 0 2 0 Джошгун Диниев 5 331 0 1 0 Джейхун Нуриев 5 225 0 0 0 Мехти Джаннетов 4 360 -11 1 0 Ренат Дадашов 4 276 1 1 0 Рахиль Мамедов 4 275 0 0 0 Озан Джан Кокчу 4 193 0 1 0 Бахлул Мустафазаде 3 265 0 1 0 Антон Кривоцюк 3 225 0 1 0 Махир Эмрели 3 188 0 0 1 Эмин Махмудов 3 128 0 0 0 Амин Сейдиев 3 100 0 2 0 Нариман Ахундзаде 3 72 0 0 0 Рза Джафаров 2 180 -6 0 0 Муса Гурбанлы 2 117 0 0 0 Гисмет Алыев 2 97 0 1 0 Эльвин Джамалов 2 85 0 0 0 Рустам Ахмедзаде 2 22 0 0 0 Эмиль Мустафаев 1 45 0 0 0 Замик Алиев 1 45 0 0 0 Шахрияр Алиев 1 20 0 1 0 Вадим Абдуллаев 1 2 0 0 0 Хаял Наджафов 1 2 0 0 0

Вугар Хейруллаев

İdman.biz