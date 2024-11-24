10-я дуэль в Товузе

Последний день XIV тура Премьер-лиги начнется в Товузе.
Как сообщает İdman.biz, «Туран Товуз» в 10-й раз в своей истории примет участие в матче чемпионата против «Сабаха».
На данный момент команды встречались 9 раз. Бакинский клуб имеет минимальное преимущество. Столичный представитель побеждал 4 раза, товузская команда - 3.
В двух других встречах был зафиксирован мир. Западники лидируют по разнице мячей - 13-12.
Отстающий по количеству побед "Туран Товуз" забил больше мячей благодаря единственному крупному результату и результативной серии. Представитель Запада не уходил с поля без гола в последних 5 матчах. Этого хватило, чтобы набрать очки в трёх последних матчах. «Сабах» в этих играх не побеждал.
Отметим, что встреча на городском стадионе Товуза начнется в 17:00.
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16.09.2022
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Сабах - Туран Товуз
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3:1
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29.11.2022
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Туран Товуз - Сабах
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0:1
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19.02.2023
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Сабах - Туран Товуз
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0:2
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22.04.2023
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Туран Товуз - Сабах
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0:2
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01.09.2023
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Сабах - Туран Товуз
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0:3
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11.11.2023
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Туран Товуз - Сабах
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2:3
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03.02.2024
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Сабах - Туран Товуз
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1:1
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06.04.2024
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Туран Товуз - Сабах
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2:0
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15.09.2024
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Сабах - Туран Товуз
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2:2
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