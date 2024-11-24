10-я дуэль в Товузе

Последний день XIV тура Премьер-лиги начнется в Товузе.

Как сообщает İdman.biz, «Туран Товуз» в 10-й раз в своей истории примет участие в матче чемпионата против «Сабаха».

На данный момент команды встречались 9 раз. Бакинский клуб имеет минимальное преимущество. Столичный представитель побеждал 4 раза, товузская команда - 3.

В двух других встречах был зафиксирован мир. Западники лидируют по разнице мячей - 13-12.

Отстающий по количеству побед "Туран Товуз" забил больше мячей благодаря единственному крупному результату и результативной серии. Представитель Запада не уходил с поля без гола в последних 5 матчах. Этого хватило, чтобы набрать очки в трёх последних матчах. «Сабах» в этих играх не побеждал.

Отметим, что встреча на городском стадионе Товуза начнется в 17:00.

16.09.2022 Сабах - Туран Товуз 3:1 29.11.2022 Туран Товуз - Сабах 0:1 19.02.2023 Сабах - Туран Товуз 0:2 22.04.2023 Туран Товуз - Сабах 0:2 01.09.2023 Сабах - Туран Товуз 0:3 11.11.2023 Туран Товуз - Сабах 2:3 03.02.2024 Сабах - Туран Товуз 1:1 06.04.2024 Туран Товуз - Сабах 2:0 15.09.2024 Сабах - Туран Товуз 2:2

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