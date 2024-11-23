Самир Абасов: "Без этого желания мы не сможем работать"

«Мы играли против серьезного и хорошего соперника. Они доставляли нам проблемы по ходу игры. Нам так нужны победы, что мы были очень рады».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов.

Опытный специалист рассказал, что его команда больше хотела победить во встрече с "Зиря" в 14-м туре Премьер-лиги "Мисли":

«Игроки также мотивировали друг друга. Говорить о том, что мы смогли настроить свою игру, пока рано. Если сравнивать в процентах, то на процентов десять. Мы должны быть более динамичными, диктовать игру. Без этого желания мы не сможем работать. Желание было ключом к победе».

Самир Аббасов коснулся также поражения сборной Азербайджана от Швеции со счетом 0:6:

«Во встрече со Швецией Рза Джафаров был в стартовом составе. Нам очень грустно из-за поражения. Несколько лет назад я тоже был членом сборной. Такие поражения случались и с нами. Более или менее знаю, через что проходят эти игроки, так как и сам попадал в такое положение. Это наша сборная. Нам всем будет искренне жаль. Если победим, мы все будем искренне счастливы. Так и должно быть. Я не хочу, чтобы мой футболист, возвращающийся из сборной, приходил с опущенной головой. Это печально и для нашего народа. Пусть это останется в прошлом. Желаю успехов игрокам. Верю, что буду осуществлены хорошие дела. Как один главный тренер может говорить о другом своем коллеге? Если сегодня этого главного тренера пригласили, подписали с ним контракт... Он не тренер с улицы, а чемпион Европы. Если бы мы рассматривали кандидатов, то первым назвали бы имя Сантуша. Как минимум из-за опыта. Даже если бы он был азербайджанцем, я не хотел бы об этом говорить. Это неэтично».

Отметим, что «Нефтчи» выиграл у «Зиря» со счетом 2:1.

İdman.biz