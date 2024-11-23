Рашад Садыгов: "Ничего не получается"

«Игра была интересной. Если таких матчей будет больше, наши команды и игроки будут прогрессировать. Обе команды старались играть быстро и динамично».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов.

Он прокомментировал поражение со счетом 1:2 от «Нефтчи» в 14-м туре Премьер-лиги:

«Нефтчи Арена» - отличный стадион, травяное покрытие тоже было хорошее. Мы контролировали ситуацию на протяжении всей игры. Пытались доминировать с первых минут. Потеряли преимущество между 60-й и 70-й минутами. Соперник стал больше контролировать мяч. Мы также атаковали. Не успели и пропустили в те минуты. Во втором тайме по наши воротам пробили всего раз. В этом году два из трех эпизодов у наших ворот завершаются голами. Когда это происходит, победить становится очень сложно. В целом я доволен игрой своей команды. Поздравляю «Нефтчи». На поле был качественный футбол».

Рашад Садыхов коснулся неудачной игры команды в последних играх:

«Мы потерпели несколько поражений подряд. Могли выиграть большинство игр, которые проиграли. Много анализируем. По сегодняшней игре замечаний нет. Мы показывали хороший футбол в гостях с такой командой, как «Нефтчи». Просто по сравнению с летом ничего не получается. Неудачно используем голевые эпизоды. Если сравнивать сегодняшнюю игру с прошлогодней, то сегодняшняя «Зиря» лучше, это развитая команда. Есть некоторые детали, которые мы хотим изменить. Стараемся играть более атакующе. Переход непрост. Я верю, что если мы сможем это сделать, если будем точнее в атаке, то наберем очки. И в конце концов сможем достичь нашей цели».

Отметим, что «Зиря» проиграла в 3-й игре подряд.

İdman.biz