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Джавид Гусейнов: "Мы не смогли продержаться 90 минут"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Ноября 2024 20:25
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Джавид Гусейнов: "Мы не смогли продержаться 90 минут"

«Поздравляю «Карабах». Для нас это было досадное поражение. Я думаю, что у команды есть потенциал».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаила" Джавид Гусейнов.

Молодой специалист прокомментировал поражение от "Карабаха" со счетом 0:3 в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Желаемый результат мы получим в ближайшее время. У нас проблемы с составом. Не хватает футболистов. Мы не смогли продержаться 90 минут, потому что наша физическая подготовка была не очень хорошей. Но мы показывали хороший футбол на протяжении 70 минут. Когда состав большой, мы можем внести некоторые изменения в систему. Вот так мы сегодня настроили систему по количеству игроков. Мы допустили ошибки во втором тайме. Потому что до моего приезда физическая подготовка команды не была на удовлетворительном уровне. Я здесь уже 10 дней. Максимально улучшил физическое состояние команды за короткий период времени. Внедрение системы - это не вопрос недели или 10 дней. Я это понял. Эта игра покажет нам, над чем нужно работать».

Джавид Гусейнов сообщил, что в команду приглашен новый тренер по физподготовке. Он сказал, что его главная цель - остаться в Премьер-лиге:

«Я хочу, чтобы тренерский состав был широким. У нас есть тренер по физподготовке. Мы пригласили его из Испании 4 дня назад. Наша цель в этом году - остаться в Премьер-лиге. Зимой необходимо сделать трансферы. Нам сложно из-за атакующей линии. Выходим на поле без нападающего. Для футбольной общественности не секрет, каких успехов я добился в своей тренерской карьере. Я чувствую себя очень готовым. Всегда стараюсь двигаться вперед быстрыми шагами к своей цели. Я здесь, чтобы помочь команде. Мое место в «Туран Товузе» было комфортным. Я был помощником Курбана Бердыева. Я сделаю все возможное, чтобы "Сабаил" остался в Премьер-лиге».

Отметим, что «Сабаил» Джавида Гусейнова впервые проиграл.

İdman.biz

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