Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

«Очень важно было сегодня победить. Хотелось бы, чтобы игра была лучше. Фактор поля помешал нам провести качественную игру. После перерыва из-за игр сборных команда сегодня почти полностью собралась».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 3:0 над «Сабаилом» в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Игроки были внимательны до самого конца. Для меня это было важно. Мы обыграли хорошую команду. Перед нами был соперник, который хотел победить. Верю, что Джавид сформирует хорошую команду. Желаю ему успехов. Никаких мыслей об «Араз-Нахчыване» не было. Сегодня мы выпустили игроков, которые были готовы. Позже я сделал много ротаций. Необходимо сохранить игровой ритм некоторых футболистов».

Гурбан Гурбанов прояснил ситуацию с травмой Бадави Гусейнова:

«Конечно, нам не хотелось бы, чтобы он получил травму. За последнее время он провел, пожалуй, свои лучшие игры. Будем готовить других игроков. У нас мало времени, будет всего 2-3 тренировки. Я бы хотел, чтобы все игроки были здоровы. За эти три дня мы должны полностью подготовить команду в игровом плане. Соперник очень хорошо обращается с мячом. В индивидуальном плане есть футболисты с высоким качеством мастерства».

Главный тренер "Карабаха" также коснулся результатов сборной Азербайджана:

«Я не хочу выделять кого-то из игроков сборной. Каждый из них - азербайджанский игрок. Я не хочу слишком много комментировать. Такие поражения случались со всеми нами. Мы всегда должны быть со своей сборной. Для меня самые сложные вопросы - это вопросы, связанные со сборной. У меня там есть коллеги, я также в исполкоме. Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом. В каждом учреждении есть свои управляющие. В данный момент мои мысли сосредоточены на «Карабахе». Мы все уважаем Сантуша. Я желаю ему успехов. Каждый старается ответственно подходить к своей работе».

Отметим, что "Карабах" снова возглавил турнирную таблицу после однодневного перерыва.

İdman.biz