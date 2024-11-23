Криштиану Роналду - первый, Рашад Садыхов - 15-й

Прошедшие в ноябре игры Лиги наций ознаменовались для Гарри Кейна интересным событием.

İdman.biz сообщает, что звездный нападающий в 75-й раз в карьере был капитаном сборной Англии.

Благодаря этому Кейн стал одним из «Великих капитанов» Европы. Он 16-й игрок, который был капитаном сборной в 75 играх.

В этом списке также Рашад Садыхов, бывший игрок сборной Азербайджана. Наш «номер 14», проведший в качестве капитана сборной 78 игр, отстает в таблице от 14 игроков. Садыхов, занимающий 15-е место, опережает Кейна.

Таблицу возглавляет Криштиану Роналду, звезда сборной Португалии. Он был капитаном своей команды в 156 матчах, в 2 раза больше, чем Садыхов. Два вратаря – Уго Льорис и Икер Касильяс также оставили отметку «100» позади.

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 156

2. Уго Льорис (Франция) – 121

3. Икер Касильяс (Испания) – 104

4. Торбьорн Свенссон (Норвегия) – 93

5. Бьорн Нордквист (Швеция) – 92

6. Роберт Левандовски (Польша) – 91

7-8. Бобби Мур (Англия) – 90

Билли Райт (Англия) – 90

9-10. Виталий Астафьев (Латвия) – 87

Виктор Онопко (Россия) – 87

11. Лука Модрич (Хорватия) – 84

12. Стив Дэвис (Северная Ирландия) – 82

13. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 80

14. Фабио Каннаваро (Италия) – 79

15. Рашад Садыхов (Азербайджан) – 78

16. Гарри Кейн (Англия) – 75

Отметим, что в 2001-2017 годах Садыхов провел за сборную 111 матчей.

Вугар Хейруллаев

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