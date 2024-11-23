23 Ноября 2024
RU

Криштиану Роналду - первый, Рашад Садыхов - 15-й

Азербайджанский футбол
Новости
23 Ноября 2024 18:03
23
Криштиану Роналду - первый, Рашад Садыхов - 15-й

Прошедшие в ноябре игры Лиги наций ознаменовались для Гарри Кейна интересным событием.

İdman.biz сообщает, что звездный нападающий в 75-й раз в карьере был капитаном сборной Англии.

Благодаря этому Кейн стал одним из «Великих капитанов» Европы. Он 16-й игрок, который был капитаном сборной в 75 играх.

В этом списке также Рашад Садыхов, бывший игрок сборной Азербайджана. Наш «номер 14», проведший в качестве капитана сборной 78 игр, отстает в таблице от 14 игроков. Садыхов, занимающий 15-е место, опережает Кейна.

Таблицу возглавляет Криштиану Роналду, звезда сборной Португалии. Он был капитаном своей команды в 156 матчах, в 2 раза больше, чем Садыхов. Два вратаря – Уго Льорис и Икер Касильяс также оставили отметку «100» позади.

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 156
2. Уго Льорис (Франция) – 121
3. Икер Касильяс (Испания) – 104
4. Торбьорн Свенссон (Норвегия) – 93
5. Бьорн Нордквист (Швеция) – 92
6. Роберт Левандовски (Польша) – 91
7-8. Бобби Мур (Англия) – 90
Билли Райт (Англия) – 90
9-10. Виталий Астафьев (Латвия) – 87
Виктор Онопко (Россия) – 87
11. Лука Модрич (Хорватия) – 84
12. Стив Дэвис (Северная Ирландия) – 82
13. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 80
14. Фабио Каннаваро (Италия) – 79
15. Рашад Садыхов (Азербайджан) – 78
16. Гарри Кейн (Англия) – 75

Отметим, что в 2001-2017 годах Садыхов провел за сборную 111 матчей.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО
20:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Последние матчи тура пройдут завтра
Джавид Гусейнов: "Мы не смогли продержаться 90 минут"
20:25
Азербайджанский футбол

Джавид Гусейнов: "Мы не смогли продержаться 90 минут"

Молодому наставнику нужно время
Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"
20:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал победу над "Сабаилом"
"Гол месяца" забил игрок "Сабаила"
19:07
Футбол

"Гол месяца" забил игрок "Сабаила"

Отличился полузащитник «Сабаила» ​​Самир Абдуллаев
5 минут Джалала Гусейнова в Болгарии - 4:2
17:21
Азербайджанский футбол

5 минут Джалала Гусейнова в Болгарии - 4:2

"Арда", одержавшая 5-ю победу подряд, поднялась на 4-е место в турнирной таблице
Наджи Шенсой прокомментировал изменение названия "Туран Товуз"
17:06
Азербайджанский футбол

Наджи Шенсой прокомментировал изменение названия "Туран Товуз"

"Я буду поддерживать его до конца и буду очень рад"

Самое читаемое

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
Крамаренко признана спортсменкой года
21 Ноября 09:10
Гимнастика

Крамаренко признана спортсменкой года

Она победила в номинации "Гордость России: Спортсмен года"
"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО
22 Ноября 18:51
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО

Сегодня стартовал XIV тур Премьер-лиги
Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО
22 Ноября 09:05
Мировой футбол

Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО

Фильм рассказывает о жизни и карьере португальской звезды в Саудовской Аравии