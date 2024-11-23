"А вратаря вы с собой не взяли?": 23 голкипера за 32 года - РАССЛЕДОВАНИЕ

Сборная Азербайджана потерпела в 2024-м году полное фиаско.

İdman.biz сообщает, что команда Фернанду Сантуша, провалившаяся в Лиге наций, вылетела из лиги C в лигу D.

Возможно, проигрыш в обеих играх таким соперникам, как фавориты группы Словакия и Швеция, не вызвал бы такой бурной реакции. Но то, что наша сборная заработала всего одно очко в матчах с записным аутсайдером Эстонией привело к ее позорному финишу.

Поражение со счетом 0:6 от Швеции в Сольне открыло ворота в лигу D. Говоря о воротах, можно было бы закрыть глаза на 6 пропущенных голов. Но для этого у Эстонии надо было отобрать 6 очков. Однако 6 мячей, пропущенных после фиаско в матчах с представителем прибалтийской страны, тоже запомнились как печальный финал.

Вратари, которых «не взяли» на игру

После 0:6 в Сольне вспоминается фиаско в Осере со счетом 0:10 и знаменитое выражение "А вратаря вы с собой не взяли?" Эти слова о нашей сборной, проигравшей Франции со счетом 0:10 30 лет назад, не теряют своей актуальности. Рза Джафаров, пропустивший в Швеции 6 мячей, стал нашим пятым вратарем, попавшим в столь печальную ситуацию.

До этого 4 вратаря пропустили не менее 6 голов за игру в общей сложности 8 раз. Дмитрий Крамаренко - антирекордсмен. Он единственный вратарь в команде, пропустивший 8 мячей. Этот антирекорд был зафиксирован в выездном матче против Польши, после которого долго ведутся споры "Сливали ли Карлоса Альберто Торреса или нет?", продолжающиеся и по сей день.

Были и матчи, где Крамаренко пропускал 7 и 6 мячей. Кроме него, только Низами Садыгов пропустил 7 голов в одном матче. Это было зафиксировано в фиаско в Осере в игре с Францией. Остальные три пропущенных мяча записаны в пассив Эльхана Гасанова. Фархад Велиев и Кямран Агаев пропустили по шесть мячей в двух матчах.

8 голов – Дмитрий Крамаренко

26 марта 2005 года. Варшава. ЧМ. Польша – Азербайджан – 8:0

7 голов – Низами Садыгов

6 сентября 1995 года. Осер. ЧМ. Франция – Азербайджан – 10:0

7 голов – Дмитрий Крамаренко

26 марта 1999 года. Гимараэш. ЧМ. Португалия – Азербайджан – 7:0

6 голов – Дмитрий Крамаренко

8 февраля 2004 г. Рамат - Ган. ТМ. Израиль – Азербайджан – 6:0

6 голов – Фархад Велиев

15 августа 2006. Киев. ТМ. Украина – Азербайджан – 6:0

6 голов – Фархад Велиев

9 июня 2009. ТМ. Баку. Азербайджан – Испания – 0:6

6 голов – Кямран Агаев

7 сентября 2010 г. ЧМ. Кёльн. Германия – Азербайджан – 6:1

6 голов – Кямран Агаев

13 октября 2014 г. ЧМ. Осиек. Хорватия – Азербайджан – 6:0

6 голов – Рза Джафаров

19 ноября 2024 г. ЛНУ. Левый. Швеция – Азербайджан – 6:0

Явный лидер

Сборная Азербайджана, созданная в 1992 году, на данный момент сыграла 305 игр. Ворота команды охраняли 23 вратаря, которые пропустили в этих матчах 511 голов. В истории сборной есть очевидный «номер 1».

Это Кямран Агаев. Он охранял ворота главной команды страны больше всех - в 79 встречах. Кямран опережает своих ближайших преследователей более чем в 2 раза. Джахангир Гасанзаде занял второе место, а Дмитрий Крамаренко - третье. Недалек от них расположился Фархад Велиев.

Вратарь И Г в среднем Кямран Агаев 79 -119 -1,51 Джахангир Гасанзаде 34 -48 -1,41 Дмитрий Крамаренко 33 -73 -2,21 Фархад Велиев 32 -49 -1,53 Шахруддин Магомедалиев 29 -39 -1,34 Александр Жидков 22 -40 -1,82 Салахат Агаев 21 -26 -1,24 Эльхан Гасанов 16 -30 -1,88 Гусейн Магомедов 15 -12 -0,80 Эмиль Балаев 14 -24 -1,71 Рауф Мехтиев 5 -4 -0,80 Мехти Джаннетов 5 -12 -2,40 Анар Назиров 4 -2 -0,50 Низами Садыгов 3 -9 -3,00 Рза Джафаров 3 -6 -2,00 Казимир Гудиев 3 -4 -1,33 Надир Шукюров 3 -4 -1,33 Андрей Попович 2 -2 -1,00 Юсиф Иманов 1 -4 -4,00 Джамаледдин Алиев 1 -3 -3,00 Микаил Юсифов 1 -1 -1,00 Агиль Мамедов 1 0 0,00 Руслан Меджидов 1 0 0,00

Только Магомедов

То, что Кямран Агаев сыграл больше всего игр в составе сборной, следует воспринимать как должное. О надежности вратарей нельзя судить по общему количеству пропущенных мячей. Потому что они сыграли разное количество игр. Определим минимум, чтобы считать средние показатели. Например, давайте посмотрим на тех, кто сыграл не менее 10 игр.

Среди таких вратарей только у Гусейна Магомедова показатель ниже 1. То есть в среднем он пропускал меньше одного мяча. Это связано с тем, что Гусейн в основном участвовал в товарищеских играх. Здесь у Салахата Агаева второй результат, а у Шахрудина Магомедалиева - третий. Больше всех голов пропустил Дмитрий Крамаренко. Двое из тех, кто сыграл меньше игр, ни разу не пропустили. Руслану Меджидову и Агилю Мамедову удалось провести свой единственный сухой матч.

Он не смог достичь половины сотни

Если мы говорили об удачливости Гусейна Магомедова преимущественно в товарищеских играх, то стоит коснуться матчей официальных турниров. Кямран Агаев является абсолютным лидером в списке, учитывающем отборочные этапы чемпионатов мира и Европы, а также игры в Лиге наций. Он появился в 49 матчах. Дмитрий Крамаренко и Шахрудин Магомедалиев приняли участие в 23 важных матчах каждый, Джахангир Гасанзаде - в 17. Количество матчей Фархада Велиева (13) и Александра Жидкова (10) в квалификации выражается двумя цифрами. Всего в 166 таких встречах доверяли 14 голкиперам.

Недостижимый рекорд за 32 года

Рза Джафаров, охранявший ворота сборной в последних двух матчах, достаточно молод, но до рекордсменов в истории команды ему далеко. 21-летнего вратаря нельзя сравнивать с самыми молодыми голкиперами страны. В этом плане рекорд совпал с первым матчем, состоявшимся 32 года назад. Дмитрий Крамаренко, сыгравший на пятый день после своего 18-летия, до сих пор остается самым молодым обладателем перчаток в отечественной истории. Как и он, Салахат Агаев получил возможность дебютировать до 19 лет.

1. Дмитрий Крамаренко - 18 лет и 5 дней

17 сентября 1992 года. Гурджаани. ТМ. Грузия – Азербайджан – 6:3

2. Салахат Агаев - 18 лет и 210 дней

2 июня 2010 г. ТМ. Целль-ам-Зее. Гондурас - Азербайджан - 0:0

3. Джахангир Гасанзаде - 19 лет и 116 дней.

28 ноября 1998 года. Гянджа. ТМ. Азербайджан – Эстония – 2:1

4. Руслан Меджидов – 19 лет и 171 день.

9 февраля 2005 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Молдова – 0:0

5. Андрей Попович – 19 лет и 251 день

11 ноября 2011. ТМ. Тирана. Албания – Азербайджан – 0:1

Богатый опыт в воротах

Если говорить о самых молодых голкиперах сборной, то стоит рассмотреть и самых возрастных. Рекорд, установленный Надиром Шукюровым 23 года назад, до сих пор недостижим. Он сыграл за сборную за два дня до своего 34-летия. Как и он, этого добились еще два вратаря после 33 лет.

1. Надир Шукюров – 33 года и 363 дня

26 февраля 2001 года. Албена. ТМ. Беларусь – Азербайджан – 0:1

2. Александр Жидков – 33 года и 208 дней

14 октября 1998 года. Вадуц. ЧМ. Лихтенштейн - Азербайджан - 2:1

3. Джамаледдин Алиев - 33 года и 130 дней

8 июня 1993 года. Тегеран. МТ. Азербайджан – Казахстан (U-21) – 3:3

4. Эльхан Гасанов – 32 года и 282 дня

6 февраля 2000 года. Такали. МТ. Мальта – Азербайджан – 3:0

5. Кямран Агаев – 32 года и 281 день

17 ноября 2018 года. Баку. УМЛ. Азербайджан – Фарерские острова – 2:0

Мы достигли отметки «9» в Швеции

Игра в Швеции запомнилась еще и тем, что Александр Исак не смог реализовать пенальти. Рза Джафаров не пропустил с пенальти, впервые назначенные в его ворота. Это был 54-й пенальти в истории команды. 45 из них завершились голом. Сборная в 9-й раз сумела не пропустить гол с пенальти.

По этому показателю также впереди Кямран Агаев. Ему пробивали больше - 13 пенальти, причем три из них не завершились голом. Александр Жидков пропустил 8 голов, Шахрудин Магомедалиев - 6 с 7 пенальти. Фархад Велиев и Гусейн Магомедов также смогли отразить пенальти.

Два лидера в сборной

Рза Джафаров, пропустивший в Швеции 6 мячей, раньше в своих матчах не пропускал. За сборную он сыграл два сухих матча. Рза - один из 11 вратарей сборной, сохранивших ворота на ноль в 2 и более матчах. Всего 17 из 23 вратарей отыграли на ноль. Здесь также заметно лидерство Кямрана Агаева. Ему удалось сохранить ворота на ноль в 22 матчах сборной. Помимо Кямрана, только Джахангир Гасанзаде достиг двузначной цифры в этом показателе. На его счету 12 сухих игр. Шахрудин Магомедалиев следует за лидерами. Вратарь, который не смог помочь команде из-за лечения и восстановления после травмы, в 9 матчах отстоял на ноль.

Отметим, что наша команда, завершившая свои официальные матчи в 2024 году, сыграет в следующем году весной. Наша сборная выступит в отборочном этапе ЧМ-2026 в европейской зоне. Соперники нашей команды определятся в ходе жеребьёвки 13 декабря.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz