Заур Ахундов: "Проигрывать надо как мужчина, а не как заяц" - ИНТЕРВЬЮ

Глава Нахчыванской федерации футбола Заур Ахундов был среди тех, кто смотрел матч «Кяпаз» - «Араз-Нахчыван», который состоялся в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, он дал интервью Sportinfo.az после матча, завершившегося победой представителя Нахчывана (2:0). Функционер сначала рассказал о встрече.

- Мы рады, что победили. Поздравляю «Кяпаз» с отличной игрой. Азер Багиров сумел настроить игру. Если честно, должна была быть ничья. Но это футбол. Поздравляю команду с победой.

- Вы довольны результатом и недовольны игрой?

- Да. Я также высказал свое мнение игрокам.

- Вы поэтому поздно вышли из раздевалки?

- Нет (смеется). После каждой игры я поздравляю ребят по одному. Перед игрой я сказал, что нельзя выходить на поле в расслабленном состоянии. Футбол не любит таких вещей. После прихода Азера Багирова «Кяпаз» очень изменился в положительную сторону.

- Вы высказали свои замечения. А по поводу награды что-то обещали?

- Президент клуба будет обещать. Я не вмешиваюсь в это.

- «Араз» не проигрывает уже 13 игр. Можно ли это воспринимать как сигнал о том, что вы участвуете в чемпионской борьбе?

- Определенно. Впереди 22 тура. Сегодняшние результаты радуют. Хотелось бы, чтобы такие победы были и в нашей сборной. Сборная Азербайджана для меня важнее, чем «Араз». Несколько дней назад мы потерпели горькое поражение. Я до сих пор не могу от этого оправиться. Этого не должно было случиться. Они уволили Джанни Де Бьязи. Но в его время сборная победила Швецию. Я всегда говорил: если хотите, давайте приведем Моуринью. Футболист должен сражаться на поле. Вы можете быть в 10 раз слабее своего противника. Но когда ты проигрываешь, проигрывай как мужчина, а не как заяц. Эти игроки не сражались. Я не знаю, почему. Если бы эта команда была моей, я бы выпустил вместо основного состава на поле запасных. Кто бы ни возражал против этого, хоть Фернанду Сантуш.

- Когда вы были представлены в руководстве АФФА, в сборную назначались иностранные главные тренеры. Если, как вы говорите, с приходом Моуринью ничего не изменится, зачем мы приглашаем этих иностранцев?

- Де Бьязи, Сантуш - профессиональные тренеры. Это люди, сделавшие себе имя в мировом футболе. Но они не играют в футбол. Когда я был в исполкоме, то сказал, что сборная не имеет связи с клубами. Нет координатора, который мог бы при необходимости высказать свое мнение руководителю клуба.

- Например, что за замечание?

- Так-то, мы пригласили трех футболистов из вашего клуба. Мотивируйте их тоже. После последнего поражения от Словакии я не хожу на игры сборной.

- Почему?

- Потому что я очень зол. Команда проигрывает, но через час игроки слушают музыку и идут есть, как будто мы не проигравшие. Никакой дисциплины.

- Из ваших слов следует, что в сборной нет дисциплины?

- Двойной дисциплины нет. Как получатся, что сегодня мы проигрываем 0:6 сопернику, которого в прошлом году выиграли 3:0? Так нельзя. Да, меня сегодня нет в Исполнительном комитете. Я являюсь главой Федерации футбола Нахчывана. Но кто бы ты ни был. Я знаю, что тебя это тронуло в 5 раз больше, чем меня.

- В обществе мнение, что в сегодняшних результатах больше виновато старое руководство АФФА, в котором вы были?

- Они могут обвинять кого хотят. Я прошу прощения за свое выражение. Пусть после этого трубят в трубу. Те же люди проигрывают 0:6. Разве они не постарели? Если игрок боится на поле, если он не ставит ногу на мяч, что получит травму, что с этим могут сделать Сантуш, Де Бьязи или я? Он оправдывается, что получает в команде хорошую зарплату. Зачем я должен причинять себе вред здесь? Чтобы потом команда от них избавилась. Я это вижу. Эти люди должны были быть наказаны командой. Они проводят в сборной 5 дней. Тренируются, выходят на игру, вот и все. А потом говорят, дайте нам вознаграждение. Они хотят награду за товарищескую встречу. Ничего подобного в мире нет. Можно ли наградить за товарищескую игру или ничью? Где это написано?

- Вы критиковали футболистов и клубы. А федерация не виновата?

- Что делать Федерации?

- АФФА не является учреждением, ответственным за футбол?

- Вы правы. Я согласен с вами. В Федерации созданы все условия. Чартерный рейс Федерации, еда и напитки, проживание в лучших отелях. Был привлечен профессиональный главный тренер. Что еще ей следует сделать? Объясните мне это. Ровшан Наджаф создал необходимые условия.

- Например, турниры младших возрастных групп, организуемые АФФА, проводятся плохо. Инфраструктура отсутствует. Ведь за это также несет ответственность АФФА.

- Это другое дело. Разумеется, за это несет ответственность и АФФА. Должны быть академии.

- Как глава Федерации футбола Нахчывана, какие мероприятия вы инициируете в детском футболе?

- Мы уже начали. Там стартует внутренний чемпионат. Месяц назад у меня было внутреннее совещание. Я дал два месяца. Поднял зарплаты тренерам. Чтобы была дополнительная мотивация. Но они должны дать мне игроков. Я просил дать мне 12-13 игроков. Если надо, спрошу у родителей. Я привезу в Баку человек 7-8, если не всех. Я создам здесь все условия. Пусть это будет материалом для будущего. Мы будем делать это два раза в год. В противном случае тренеры потеряют работу. Я создам новую команду. Почему я должен привозить только иностранцев? Мы ищем хороших азербайджанских футболистов. 10 января я поеду в Нахчыван. Я возьму с собой Эльмара Бахшиева и других тренеров. Пусть они увидят профессиональными глазами то, чего не вижу я. Пусть выберут 5 человек, но выберут. Необходимо работать так.

- Вы сами поедете в Нахчыван. Вы также берете с собой тренеров. Когда вы возьмете туда игроков?

- Это мое самое ранимое место. Мы хотим завершить работы на стадионе к маю. На игры команды в Первой лиге собиралось по 10 000 болельщиков. Что в этом плохого? Когда я поехал в Нахчыван, меня чуть не убивали. Просили, чтобы команда Нахчывана играла в Нахчыване. Они правы. Как и журналисты, фанаты всегда правы. Над этим ведется работа. Мы также ведем переговоры с АФФА.

- Поле будет искусственным или естественным?

- Искусственным. Климат Нахчывана очень суров.

- А как будет решена проблема с машиной VAR?

- Это работа АФФА. Если мы пойдем, они тоже поддержат.

- Можно ли провести еврокубковую игру в Нахчыване?

- Давайте попадем в еврокубки, тогда и поговорим об этом.

- О еврокубках вы говорили осторожно, как и о чемпионстве. Вы потеряли веру в команду или что?

- Прошлый год преподал мне урок. И тогда до зимы мы выступали хорошо. После победы над «Карабахом» мы проиграли 8 игр. Лучше бы мы проиграли «Карабаху».

- О вашем юном футболисте Мустафе Ахмедзаде много говорят. Что вы об этом думаете?

- Он должен развиваться. Я слышу о звонках оттуда и отсюда. Менеджеры уже приняли меры. Этот парень два месяца как появился. Я также встречался с его отцом. Сказал, что даже если его вызовут в сборную, он не должен заболеть звездной болезнью. В 20 лет его не надо делать несчастным. Не впадайте в эйфорию. В моих руках этого не случится.

İdman.biz