Французский клуб направит "Карабаху" предложение по Жуниньо

Есть команды, которые хотят подписать нападающего "Карабаха" Жуниньо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, два клуба из Франции претендуют на бразильского нападающего агдамского клуба.

Один из них, как уже известно, «Тулуза». Еще одна команда, которая хочет подписать Жуниньо, - «Ланс». Сообщается, что скауты этого клуба следят за Жуниньо с начала сезона. Они планируют приехать в Баку, чтобы вживую посмотреть на бразильского нападающего в матче 5-го тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Лионом».

По окончании сезона представитель французской Лиги 1 направит "Карабаху" официальное предложение.

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