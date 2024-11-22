Эльмар Бахшиев: "Мы можем быть лучше в игровом плане"

«Футболисты были надолго отделены от команды. Отсутствие игроков сборной привело к тому, что команда выпала из ритма. Мы одержали заслуженную победу. Мы можем развиваться и дальше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 2:0 над «Кяпазом» в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Мы знали, что это будет тяжелая игра. «Кяпаз» в последнее время показывает хорошие результаты. Хоть мы и не сыграли идеально, но сделали все, чтобы победить. Будем готовиться к предстоящим матчам. На меня нет никакого давления. И у команды то же самое. Для работы в этом клубе созданы все условия. Мы можем быть лучше в игровом плане. Я говорю это из-за выступления игроков на тренировках».

Отметим, что беспроигрышная серия «Араз-Нахчывана» увеличилась до 13 игр.

İdman.biz