Азер Багиров: "Все поражения вызывают разочарование"

«Все поражения вызывают разочарование. Соперник не имеет значения. Сегодня важно было то, чтобы «Кяпаз» завоевал очки».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «Араз-Нахчывана» в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Спасибо болельщикам Гянджи. Они поддерживали команду до конца. Мы смотрели два разных тайма. В первой половине наша игра складывалась не очень хорошо. Мы внесли изменения во втором тайме. Мы просто не смогли забить. В последнее время я был немного эмоционален. Это из-за последних игр».

Отметим, что «Кяпаз» находится в конце турнирной таблицы с 7 очками.

İdman.biz