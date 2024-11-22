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Бывший вице-президент АФФА: "Мы начали терять то, что имели"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Ноября 2024 17:44
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Бывший вице-президент АФФА: "Мы начали терять то, что имели"

«Больше всего нас разочаровывает то, что мы начали терять то, что имели».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Вагиф Садыгов, оценивая выступление команды в Лиге наций.

65-летний специалист подчеркнул, что в матче против Эстонии сборная упустила шанс остаться в лиге С.

«Очень сложно что-то сказать. Больше всего нас разочаровывает то, что мы начали терять то, что имели. Мы увидели самую потенциальную команду за последнее время и возлагали большие надежды. Мы верили, что они будут развиваться и постараются нас порадовать. После игры с Эстонией в Габале мы на 90 процентов вылетели из Лиги С. В последней игре нас разочаровал не только результат, но и игра команды. Я думаю, что сегодня Азербайджан откатился на место, которого не заслуживает».

Бывший вице-президент АФФА также вспомнил поражение сборной Швеции со счетом 0:5:

«Мы знали, что сборная Швеции сильна, она является лидером группы. В своем последнем интервью их главный тренер сказал, что цель сборной - добиться лучшего результата в Лиге наций. Ожидалось, что они отдадут свои силы полностью в игре против нас. Ранее мы проиграли Швеции со счетом 0:5. Накануне той игры соперника сильно расхвалили, и мы это знали. Кто-то может быть лучше другого. Однако это не значит, что вы должны выходить на поле без победного духа и уходить без боя».

Отметим, что команда под руководством Фернанду Сантуша набрала всего одно очко в группе I Лиги С и вылетела в Лигу D Лиги Наций. Команда проиграла в последнем туре сборной Швеции со счетом 0:6.

İdman.biz

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