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Члены тренерского комитета АФФА встретятся с наставниками сборных

Азербайджанский футбол
Новости
22 Ноября 2024 15:20
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Члены тренерского комитета АФФА встретятся с наставниками сборных

Члены тренерского комитета АФФА встретятся с главными тренерами национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил председатель комитета Вагиф Садыгов.

Опытный специалист рассказал о планах, подчеркнув, что тренерский комитет участвует в обсуждении всех проектов АФФА.

"Правда, в последнее время наблюдается застой, однако считаю, что все просто настроены на новую стратегию. Несмотря на это, тренерский комитет продолжает свою деятельность. На следующей неделе мы встретимся с главным тренером U-17 Ильхамом Ядуллаевым и тренером U-19 Эльханом Абдуллаевым", - сказал он.

Отметим, что юношеские сборные Азербайджана U-17 и U-19 в отборочном раунде чемпионата Европы набрали всего по одному очку.

İdman.biz

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