"Сумгайыт" расстанется с двумя игроками

Стало известно имя еще одного легионера, с которым футбольная команда "Сумгайыт" расстанется зимой.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, «химики» остались недовольны игрой Николы Вуйновича.

Черногорский форвард, не оправдавший ожиданий, в текущем сезоне сыграл 11 матчей и забил всего один гол. Контракт 27-летнего футболиста с «Сумгайытом» рассчитан до июня 2025 года. Руководство планирует расстаться с ним во время зимней паузы.

Отметим, что «химики» также расторгнут контракт с бразильцем Фернандо да Силвой по окончании второго круга.

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