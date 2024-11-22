Азербайджан, Фарерские острова, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн...

Завершился первый отборочный этап ЕВРО-2025 среди сборных U-19 и U-17.

Как сообщает İdman.biz, сборные Азербайджана U-19 и U-17 остановили борьбу за выход на Евро-2025 без одержанных побед.

Правда, если U-19 завершили сезон из-за того, что не прошли во второй этап, то U-17 ждет жеребьевку матчей, которые по характеру будут больше напоминать утешительные. Наша команда сыграет в лиге В с другими командами, потерявшими шанс выйти на ЕВРО-2025.

Наши команды, сыгравшие в первом отборочном этапе 6 игр, не победили ни в одной. В последнем туре обе сыграли вничью.

Если посмотреть на 54 страны, вступившие в борьбу, то только 9 команд не одержали победу. Как и Азербайджан, в первом отборочном этапе не смогли победить Фарерские острова, Армения, Молдова, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн и Румыния. Но у последних выступала другая команда. Причина этого в том, что Румыния участвует в финальном этапе турнира U-19 в качестве хозяйки.

Отметим, что сборная Азербайджана U-19 сыграла с Исландией (0:2), Ирландией (0:4) и Молдовой (2:2), а сборная U-17 - с Венгрией (0:4), Грецией (0:3) и Румынией (1:1).

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