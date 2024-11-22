Жуниньо уходит из "Карабаха"?

«Карабах» может расстаться с одним из футболистов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport.az, существует высокая вероятность того, что клуб расстанется с Олавио Жуниньо.

Игрок недоволен неудачными результатами в Лиге Европы. Бразильцу сложно психологически адаптироваться к играм, его продуктивность значительно упала.

Летом он подписал новый контракт с клубом. Причиной этого стало то, что Жуниньо намеревался попасть с командой в групповой этап Лиги чемпионов. Однако "Карабах" не смог пройти квалификацию на клубный турнир номер один в Европе.

На данный момент положение агдамцев в Лиге Европы не очень хорошее. Если команде не удастся выйти в плей-офф, скорее всего, начнутся переговоры с клубами, заинтересованными в услугах Жуниньо.

Отметим, что летом Олавио отказался от предложений европейских клубов и остался в "Карабахе".

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