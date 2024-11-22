Футболисты выступают в Испании и Германии, а результатов нет

Мы критикуем нашу основную футбольную команду за неудачные результаты, но нас не устраивает и будущее этой команды - молодежь.

Как сообщает İdman.biz, сборные Азербайджана U-19 и U-17 завершили отборочный этап очередного чемпионата Европы с одним очком. Исходы 0:4 (U-19 с Ирландией, U-17 с Венгрией) и 0:3 (U-17 с Грецией) прямо говорят о том, что наши команды явно слабее своих соперников.

Особое сожаление вызывает тот факт, что наша сборная U-19, попавшая во время жеребьевки в третью корзину, оказалась ниже Молдовы в борьбе за третье место в группе. Но с другой стороны, ждать большего от команды, которая не побеждала в трех последних отборочных этапах, не стоит. В последний раз сборная U-19 обыграла Люксембург со счетом 2:0 в официальных турнирах в 2021 году.

Что касается последних соревнований, то в сборную Азербайджана вошел только один легионер - Гасан Назарлы из "Анкарагюджю", забивший оба гола в игре с Молдовой (2:2).

Эльхан Абдуллаев, который когда-то работал помощником различных главных тренеров в главной сборной страны и тренировал такие команды, как "Карабах" и "Нефтчи", не может внести никаких изменений в игру U-19. С учетом товарищеских матчей безвыигрышная серия нашей команды достигла уже десяти игр.

Хотя Ильхам Ядуллаев, коллега Абдуллаева по сборной U-17, не имеет большого тренерского опыта, за свою футбольную карьеру он выступал за сборную в 37 матчах.

Что касается U-17, то в состав команды входят игроки, выступающие за клубы Испании, Германии, Швейцарии и Сербии. Несмотря на это, наш единственный гол в турнире забил Алибей Махмудов, игрок «Сабаха».

Сборная U-17 не побеждает на протяжении двух отборочных этапов. Последний раз наша команда смогла обыграть очень слабый Лихтенштейн в 2022 году - 8:0.

Нетрудно представить судьбу главной сборной страны, где через несколько лет будут играть эти футболисты, не сумевшие добиться успешных результатов на уровне U-19 и U-17 и не обладающие психологией победителей.

Однако необходимость возрастных изменений и обновления в основном составе сборной существует уже сейчас. В эпоху Фернанду Сантуша средний возраст команды в некоторых играх превышал 27 лет. Ведущие игроки сборной Бадави Гусейнов (33 года) и Эмин Махмудов (32 года) старше 30 лет, Джошгун Диниев, Аббас Гусейнов, Алексей Исаев (всем троим - по 29), Рамиль Шейдаев, Рахиль Мамедов (обоим - по 28), Бахлул Мустафазаде и Махир Эмрели (обоим - по 27) приближаются к 30-летнему возрасту.

Тот факт, что Фернанду Сантуш отобрал позицию вратаря у 32-летнего Мехди Джаннетова и доверил ее 21-летнему Рзе Джафарову, несколько неожиданный, но это можно считать шагом, направленным на будущее. Нападающий Нариман Ахундзаде, ровесник вратаря «Нефтчи», также является самым молодым игроком, которому португалец дал шанс сыграть за основную сборную с момента своего прибытия.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz