Урок географии для нашей футбольной сборной: в краю "карликов"

Сборная Азербайджана по футболу в следующем сезоне сыграет в дивизионе D Лиги наций УЕФА. Теперь нас ждут команды стран «карликов». Сборная заслужила это не только своими результатами, но и игрой. Фактически можно сказать, что этого заслуживает не только наша сборная, но и состояние футбола в нашей стране в целом.

İdman.biz сравнил Азербайджан со странами, сборные которых в ближайшем будущем сыграют с нашей.

Кто встретится нам в лиге D? На данный момент известны 3 из 5 команд, которые могут стать нашими соперниками. Это Лихтенштейн и Андорра, нижняя часть группы низшего дивизиона, а также Литва, вылетевшая из лиги С, последняя из слабейшей группы вместе с Азербайджаном. Остальные 2 команды определятся в противостоянии Гибралтара и Мальты, занявших вторые места в самом слабом дивизионе Лиги Наций, а также Латвии и Люксембурга. На их месте, то есть в плей-офф мечтала оказаться и наша сборная до первых минут игры со Швецией. По итогам плей-офф две из этих 4-х команд присоединятся к следующим и составят шестерку в Лиге D, а 2 из 5-ти команд попадутся нам на групповой стадии.

Как можно увидеть, все эти сборные представляют «карликовые» страны. Хотя Латвия и Литва намного крупнее остальных, они относятся к числу «карликов» в масштабах бывшего СССР. Их территория составляет 75 процентов территории Азербайджана, площадь которого составляет 86,6 тыс. км². Население в Литве в 3 раза меньше, а в Латвии в 5 раз меньше, чем в Азербайджане, население которого составляет 10,2 миллиона человек. Оставим их в стороне, хотя они и сильно отстают от нас в этих аспектах, но все же нас можно сравнивать.

А Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, Мальта, Люксембург? Это страны, которые по территории и населению можно сравнить с некоторыми селами, даже не с районами Азербайджана. Даже Сан-Марино, поднявшееся в лигу С, и Фарерские острова, сохранившие там свое место, теперь будут смотреть на нас свысока. Фарерские острова (1390 км²) в 62 раза меньше Азербайджана, а Сан-Марино (61 км²) - в 1400 раз. Население первой страны меньше нашего в 187 раз (54 500 человек), а второй - в 303 (33 600 человек). Все население может даже не заполнить трибуны стадиона. По населению с ними могут конкурировать даже наши большие деревни.

Можно сказать, что футболисты этих стран, географическое положение которых известно, развиваются в соседних государствах. Но Грузия, которая показала великолепную игру на чемпионате Европы и была в шаге от того, чтобы войти в число сильнейших в дивизионе B Лиги наций, не соседствует ни с Италией, ни с Испанией, ни с Францией.

Теперь на Фарерские острова, Сан-Марино мы будем смотреть снизу вверх. Остальные «карлики», которые будут с нами в Лиге D, и те, кто может нам попасться непосредствено в группе, с нами не сравнимы. У Гибралтара территория составляет 6,5 км², Мальты - 316 км², Андорры - 467 км², Лихтенштейна - 160 км² и Люксембурга - 2580 км². Последний самый большой по территории, но и он в 33 раза меньше нашей страны. Разница с другими более, чем в 100 раз. Мы - страна в 13 тысяч раз больше Гибралтара по территории.

Население также превышает полмиллиона только в Люксембурге (672 тысячи) и в Мальте (553 тысячи). Разница с Андоррой (81 500), Лихтенштейном (38 900) и Гибралтаром (29 500) составляет от 125 до 345 раз.

В общем. Если можно найти хороших футболистов для сборной среди 30 тысяч человек, почему это становится трудной задачей при населении более 10 миллионов? Все зависит от желания и труда. И не только от этого. Надо любить свою страну и Родину. Если нынешняя ситуация продолжится в том же духе, трудно будет и в играх с «карликами».

Вугар Мамедов

İdman.biz