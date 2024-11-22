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Голевые серии "Кяпаза" и "Араз-Нахчывана"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Ноября 2024 10:28
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Голевые серии "Кяпаза" и "Араз-Нахчывана"

Матч между «Кяпазом» и «Араз-Нахчываном», которые встретятся в первый день XIV тура Премьер-лиги Мисли, станет 10-й встречей соперников в истории национальных чемпионатов.

İdman.biz сообщает, что первый матч соперников, которым предстоит сразиться в юбилейном - 10-м поединке, состоялся 24 года назад.

«Кяпаз» имеет преимущество в предыдущих 9 играх. Гянджинский клуб побеждал 6 раз. У представителя Нахчывана 3 победы.

Разница мячей также показывает превосходство «Кяпаза». Команда забила 20 голов и пропустила 9 мячей.

Обе команды выйдут на юбилейный поединок с голевыми сериями. «Араз-Нахчыван» в последних трёх играх не покидал поле без гола. «Кяпаз» дома забивал во всех матчах.

Отметим, что матч «Кяпаз» - «Араз-Нахчыван», который пройдет в Товузе, начнется в 17:00.

İdman.biz

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