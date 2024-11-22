9 безответных голов от "Сумгайыта"

Завершился VII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй день тура состоялось 4 матча.
В этих матчах было забито 26 голов. Лидер чемпионата «Бирбаша Баку» свою седьмую подряд победу одержал над «Стар Баку». В самой результативной игре дня аутсайдер «Шамахы» пропустил от «Сумгайыта» 9 безответных голов.
Отметим, что остальные матчи тура состоялись 20 ноября.
Чемпионат Азербайджана
VII тур
21 ноября
«Сумгайыт» – «Шамахы» – 9:0
«АзНур» – «Сиязань» – 6:0
«Галакси» – «Атешгях Сураханы» – 4:1
«Стар Баку» – «Бирбаша Баку» – 1:4
|
1
|
Бирбаша Баку
|
7
|
7
|
0
|
0
|
58-6
|
21
|
2
|
Сумгайыт
|
7
|
5
|
2
|
0
|
32-10
|
17
|
3
|
Галакси
|
7
|
5
|
1
|
1
|
30-8
|
16
|
4
|
Зиря
|
6
|
5
|
1
|
0
|
28-6
|
16
|
5
|
АзНур
|
6
|
5
|
1
|
0
|
24-9
|
16
|
6
|
Гёйче
|
7
|
4
|
0
|
3
|
25-26
|
12
|
7
|
Стар Баку
|
7
|
3
|
0
|
4
|
24-24
|
9
|
8
|
Чинар Зангилан
|
7
|
1
|
3
|
3
|
15-24
|
6
|
9
|
Атешгях Сураханы
|
7
|
2
|
0
|
5
|
25-47
|
6
|
10
|
Алтай Физули
|
7
|
1
|
2
|
4
|
18-28
|
5
|
11
|
Лачын
|
7
|
1
|
2
|
4
|
19-31
|
5
|
12
|
Баку145
|
7
|
1
|
1
|
5
|
18-30
|
4
|
13
|
Сиязань
|
7
|
1
|
0
|
6
|
15-45
|
3
|
14
|
Шамахы
|
7
|
0
|
1
|
6
|
18-56
|
1
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