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9 безответных голов от "Сумгайыта"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Ноября 2024 09:18
17
9 безответных голов от "Сумгайыта"

Завершился VII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день тура состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 26 голов. Лидер чемпионата «Бирбаша Баку» свою седьмую подряд победу одержал над «Стар Баку». В самой результативной игре дня аутсайдер «Шамахы» пропустил от «Сумгайыта» 9 безответных голов.

Отметим, что остальные матчи тура состоялись 20 ноября.

Чемпионат Азербайджана
VII тур
21 ноября
«Сумгайыт» – «Шамахы» – 9:0
«АзНур» – «Сиязань» – 6:0
«Галакси» – «Атешгях Сураханы» – 4:1
«Стар Баку» – «Бирбаша Баку» – 1:4

1

Бирбаша Баку

7

7

0

0

58-6

21

2

Сумгайыт

7

5

2

0

32-10

17

3

Галакси

7

5

1

1

30-8

16

4

Зиря

6

5

1

0

28-6

16

5

АзНур

6

5

1

0

24-9

16

6

Гёйче

7

4

0

3

25-26

12

7

Стар Баку

7

3

0

4

24-24

9

8

Чинар Зангилан

7

1

3

3

15-24

6

9

Атешгях Сураханы

7

2

0

5

25-47

6

10

Алтай Физули

7

1

2

4

18-28

5

11

Лачын

7

1

2

4

19-31

5

12

Баку145

7

1

1

5

18-30

4

13

Сиязань

7

1

0

6

15-45

3

14

Шамахы

7

0

1

6

18-56

1

İdman.biz

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