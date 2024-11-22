9 безответных голов от "Сумгайыта"

Завершился VII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день тура состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 26 голов. Лидер чемпионата «Бирбаша Баку» свою седьмую подряд победу одержал над «Стар Баку». В самой результативной игре дня аутсайдер «Шамахы» пропустил от «Сумгайыта» 9 безответных голов.

Отметим, что остальные матчи тура состоялись 20 ноября.

Чемпионат Азербайджана

VII тур

21 ноября

«Сумгайыт» – «Шамахы» – 9:0

«АзНур» – «Сиязань» – 6:0

«Галакси» – «Атешгях Сураханы» – 4:1

«Стар Баку» – «Бирбаша Баку» – 1:4

1 Бирбаша Баку 7 7 0 0 58-6 21 2 Сумгайыт 7 5 2 0 32-10 17 3 Галакси 7 5 1 1 30-8 16 4 Зиря 6 5 1 0 28-6 16 5 АзНур 6 5 1 0 24-9 16 6 Гёйче 7 4 0 3 25-26 12 7 Стар Баку 7 3 0 4 24-24 9 8 Чинар Зангилан 7 1 3 3 15-24 6 9 Атешгях Сураханы 7 2 0 5 25-47 6 10 Алтай Физули 7 1 2 4 18-28 5 11 Лачын 7 1 2 4 19-31 5 12 Баку145 7 1 1 5 18-30 4 13 Сиязань 7 1 0 6 15-45 3 14 Шамахы 7 0 1 6 18-56 1

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