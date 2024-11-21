Вагиф Садыгов: "Наша сборная не заслужила таких результатов"

Сборная Азербайджана по футболу с одним набранным очком заняла последнее место в 1-й группе Лиги С Лиги наций УЕФА. Команда под руководством Фернанду Сантуша в последней игре с разгромным счетом проиграла на выезде Швеции - 0:6.

Как сообщает İdman.biz, председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов в своем заявлении Sport24.az прокомментировал результаты сборной:

«Мне сложно выразить свое мнение. Мы являемся свидетелями того, что в сборной Азербайджана есть самые сильные по потенциалу футболисты за последнее время. Это фиаско. Те, кто внутри, могут сказать точную причину. Наша команда не заслужила таких результатов. Раньше мы выражали недовольство, когда занимали второе место в лиге D с 10 очками. Мы ожидали от команды более успешного выступления. С тем же составом в Баку мы победили Швецию, которую очень хорошо знаем, а теперь проигрываем.

В прошлом году мы победили Эстонию на выезде. Но в этом сезоне нам не удалось их обыграть в обоих матчах. Как и многие эксперты, мне хочется проанализировать результаты и найти причину. Почему наша перспективная сборная потерпела такое фиаско?

Возможно, в игре в Баку Эмин и Рамиль нарушили баланс внутри и попытались это исправить позже, но у них не получилось. Поэтому концовка была такой. Что случилось, то случилось. Вместо того, чтобы искать виновника, нужно найти выход. Нам нужно восстановить веру в азербайджанский футбол».

İdman.biz