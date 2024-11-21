22 Ноября 2024
RU

Самое большое фиаско за 12 лет

Азербайджанский футбол
Новости
21 Ноября 2024 18:55
57
Самое большое фиаско за 12 лет

Осень 2024 года ознаменовалась провалом сборных Азербайджана U-19 и U-17.

İdman.biz сообщает, что обе наши команды, выступавшие в отборочном раунде ЕВРО-2025, остановили борьбу.

Сборные не выиграли в 6 сыгранных матчах. Каждая команда лишь по разу сыграла вничью.

Всего две команды дважды сыграли вничью и 4 раза проиграли. В этих 6 матчах наши футболисты забили 3 гола и пропустили 13 мячей.

Это самое крупное фиаско по результатам двух команд за последние 12 лет.

В сезоне 2012/13 в 6 играх было набрано всего 1 очко. В последующие годы результаты были лучше, чем сейчас. Правда, и в сезонах 2013/14, и 2023/24 сборные набрали по 2 очка. Но в обоих случаях разница мячей была лучше.

Наши команды повторили антирекорд. Сборные, не побеждавшая 2 сезона подряд, с такой серией столкнулась всего один раз. В сезонах 2012/13 и 2013/14 в 12 матчах подряд не было ни одной победы.

Отметим, что континентальные чемпионаты U-19 и U-17 в сезоне-2020/21 не проводились из-за пандемии коронавируса. В сезоне 2014/15 обе наши команды и одна в сезоне 2018/19 прошли в следующий этап, поэтому количество игр было больше.

2012/13

6

0

1

5

4-17

-13

1

2013/14

6

0

2

4

6-15

-9

2

2014/15

12

2

2

8

8-29

-21

8

2015/16

6

2

1

2

3-11

-8

7

2016/17

6

2

0

4

6-11

-5

6

2017/18

6

1

1

4

5-19

-14

4

2018/19

9

2

1

6

8-20

-12

7

2019/20

6

1

0

5

3-15

-12

3

2020/21

-

-

-

-

-

-

-

2021/22

6

1

0

5

3-11

-8

3

2022/23

6

1

0

5

11-13

-2

3

2023/24

6

0

2

4

4-13

-9

2

2024/25

6

0

2

4

3-16

-13

2

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Новости по теме

9 безответных голов от "Сумгайыта"
09:18
Азербайджанский футбол

9 безответных голов от "Сумгайыта"

Завершился VII тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу
"Кяпаз" против "Араз-Нахчывана"
09:11
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" против "Араз-Нахчывана"

Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги
Очередная победа "Габалы"
21 Ноября 21:20
Азербайджанский футбол

Очередная победа "Габалы"

В составе команды отличились Абдуллахи Шуайбу, Ниджат Алиев и Эльшад Тагиев
Футболист "Кяпаза" прооперирован в Стамбуле
21 Ноября 20:50
Азербайджанский футбол

Футболист "Кяпаза" прооперирован в Стамбуле

Период восстановления составит 3 недели
Вагиф Садыгов: "Наша сборная не заслужила таких результатов"
21 Ноября 20:48
Азербайджанский футбол

Вагиф Садыгов: "Наша сборная не заслужила таких результатов"

Председатель тренерского комитета АФФА прокомментировал фиаско в Швеции
Джахангира Гасанзаде отстранят, кандидаты на его место известны
21 Ноября 18:29
Азербайджанский футбол

Джахангира Гасанзаде отстранят, кандидаты на его место известны

Руководство АФФА недовольно его работой

Самое читаемое

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру
Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой
20 Ноября 12:33
Азербайджанский футбол

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

54 команды разделены на 5 корзин
Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС
19 Ноября 16:50
Азербайджанский футбол

Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС

Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz по поводу прогноза на матч, который состоится на стадионе "Strawberry Arena"
Шведский приговор азербайджанскому футболу
20 Ноября 10:56
Азербайджанский футбол

Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций