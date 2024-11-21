Самое большое фиаско за 12 лет

Осень 2024 года ознаменовалась провалом сборных Азербайджана U-19 и U-17.

İdman.biz сообщает, что обе наши команды, выступавшие в отборочном раунде ЕВРО-2025, остановили борьбу.

Сборные не выиграли в 6 сыгранных матчах. Каждая команда лишь по разу сыграла вничью.

Всего две команды дважды сыграли вничью и 4 раза проиграли. В этих 6 матчах наши футболисты забили 3 гола и пропустили 13 мячей.

Это самое крупное фиаско по результатам двух команд за последние 12 лет.

В сезоне 2012/13 в 6 играх было набрано всего 1 очко. В последующие годы результаты были лучше, чем сейчас. Правда, и в сезонах 2013/14, и 2023/24 сборные набрали по 2 очка. Но в обоих случаях разница мячей была лучше.

Наши команды повторили антирекорд. Сборные, не побеждавшая 2 сезона подряд, с такой серией столкнулась всего один раз. В сезонах 2012/13 и 2013/14 в 12 матчах подряд не было ни одной победы.

Отметим, что континентальные чемпионаты U-19 и U-17 в сезоне-2020/21 не проводились из-за пандемии коронавируса. В сезоне 2014/15 обе наши команды и одна в сезоне 2018/19 прошли в следующий этап, поэтому количество игр было больше.

2012/13 6 0 1 5 4-17 -13 1 2013/14 6 0 2 4 6-15 -9 2 2014/15 12 2 2 8 8-29 -21 8 2015/16 6 2 1 2 3-11 -8 7 2016/17 6 2 0 4 6-11 -5 6 2017/18 6 1 1 4 5-19 -14 4 2018/19 9 2 1 6 8-20 -12 7 2019/20 6 1 0 5 3-15 -12 3 2020/21 - - - - - - - 2021/22 6 1 0 5 3-11 -8 3 2022/23 6 1 0 5 11-13 -2 3 2023/24 6 0 2 4 4-13 -9 2 2024/25 6 0 2 4 3-16 -13 2

Вугар Хейруллаев

İdman.biz