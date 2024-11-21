Самое большое фиаско за 12 лет

Осень 2024 года ознаменовалась провалом сборных Азербайджана U-19 и U-17.
İdman.biz сообщает, что обе наши команды, выступавшие в отборочном раунде ЕВРО-2025, остановили борьбу.
Сборные не выиграли в 6 сыгранных матчах. Каждая команда лишь по разу сыграла вничью.
Всего две команды дважды сыграли вничью и 4 раза проиграли. В этих 6 матчах наши футболисты забили 3 гола и пропустили 13 мячей.
Это самое крупное фиаско по результатам двух команд за последние 12 лет.
В сезоне 2012/13 в 6 играх было набрано всего 1 очко. В последующие годы результаты были лучше, чем сейчас. Правда, и в сезонах 2013/14, и 2023/24 сборные набрали по 2 очка. Но в обоих случаях разница мячей была лучше.
Наши команды повторили антирекорд. Сборные, не побеждавшая 2 сезона подряд, с такой серией столкнулась всего один раз. В сезонах 2012/13 и 2013/14 в 12 матчах подряд не было ни одной победы.
Отметим, что континентальные чемпионаты U-19 и U-17 в сезоне-2020/21 не проводились из-за пандемии коронавируса. В сезоне 2014/15 обе наши команды и одна в сезоне 2018/19 прошли в следующий этап, поэтому количество игр было больше.
|
2012/13
|
6
|
0
|
1
|
5
|
4-17
|
-13
|
1
|
2013/14
|
6
|
0
|
2
|
4
|
6-15
|
-9
|
2
|
2014/15
|
12
|
2
|
2
|
8
|
8-29
|
-21
|
8
|
2015/16
|
6
|
2
|
1
|
2
|
3-11
|
-8
|
7
|
2016/17
|
6
|
2
|
0
|
4
|
6-11
|
-5
|
6
|
2017/18
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-19
|
-14
|
4
|
2018/19
|
9
|
2
|
1
|
6
|
8-20
|
-12
|
7
|
2019/20
|
6
|
1
|
0
|
5
|
3-15
|
-12
|
3
|
2020/21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2021/22
|
6
|
1
|
0
|
5
|
3-11
|
-8
|
3
|
2022/23
|
6
|
1
|
0
|
5
|
11-13
|
-2
|
3
|
2023/24
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4-13
|
-9
|
2
|
2024/25
|
6
|
0
|
2
|
4
|
3-16
|
-13
|
2
Вугар Хейруллаев
İdman.biz