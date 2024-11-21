Главный тренер нашей сборной: "Пока мы вели переговоры с Мальтой, поступило предложение из России"

«Пока мы вели переговоры с Мальтой, поступило предложение от сборной России, и в итоге мы согласились сыграть с ними».

Как передает İdman.biz, об этом заявил Report.az главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров, рассказывая о предстоящих товарищеских матчах с Россией.

Наставник отметил, что перед договоренностью с Россией были проведены переговоры со сборной Мальты.

«С Россией шли переговоры. По сути, вариантов было два - играть с Россией, или с Мальтой. Пока мы вели переговоры с Мальтой, поступило предложение от сборной России, и в итоге мы согласились сыграть с ними. Да, команде запретили участвовать в международных соревнованиях. Однако, как мы знаем, это очень сильный соперник. Я решил сыграть с таким соперником перед чемпионатом Европы, который стартует в феврале, и увидеть наши слабые и сильные стороны".

Он подчеркнул, что Россия является очень сильным соперником.

«Они в основном играют в Турции и других странах из-за запретов. Они достаточно сильны. Вы знаете, что некоторые члены нашей сборной также играют в российских клубах. Поэтому мы следим за их чемпионатом. Уровень их чемпионата значительно вырос. Если бы ФИФА и УЕФА не запрещали бы им играть, они могли бы выйти в Лигу А Лиги наций этого года».

Главный тренер заявил, что в Баку планируется провести еще два матча с Россией.

«Мы решили, что на этот раз обе игры пройдут в России, а в следующем "окне" они прилетят в Баку. Дата следующих матчей точно не известна. Так как товарищеские матчи мы можем проводить только в определенное время».

Аскеров рассказал, что серьезных проблем с составом нет.

«Нас беспокоит только травма Назлыджан Парлак, которая играет за «Галатасарай». Врачи оценивают ее травму. В ближайшие дни станет ясно, возьмем мы ее в Россию или нет. С остальными игроками проблем нет. Надеюсь, что мы примем участие в матчах в России в полном составе».

Отметим, что женская сборная Азербайджана проведет товарищеские матчи со сборной России 28 ноября на стадионе «Фишт» и 2 декабря на тренировочной базе клуба «Сочи».

İdman.biz