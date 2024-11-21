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Заявление: "Уйдём не мы, а те, кто не достоин флага"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Ноября 2024 15:33
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Заявление: "Уйдём не мы, а те, кто не достоин флага"

Фанатская группа сборной Азербайджана «Göyqurdlar» распространила заявление.

Как сообщает İdman.biz, болельщики выразили недовольство неудачными результатами команды и выдвинули ряд требований:

«Дорогие болельщики Азербайджана,

Прошел один год с момента победы нашей сборной в последних официальных играх (16.11.2023 - Азербайджан - Швеция 3:0). 2 дня назад (19.11.2024) мы были вынуждены принять важные решения после унизительного поражения от Швеции со счетом 0:6. Посмотрев игру, мы увидели, что игроки не сражались на поле. Это значит, что они уже расслабились и не раскрывают весь свой потенциал на поле. Эта расслабленность заставляет принять определенные меры, чтобы каждый пришел в себя. Несмотря на нашу постоянную поддержку и в хорошие, и в плохие дни, футболисты нашей сборной и АФФА иногда игнорировали наши протесты и требования. Трибуны сборной, пустовавшие много лет, служили только им. Они делали то, что хотели, без каких-либо возражений и давления. Все они искупались после матча, с комфортом разошлись по домам и получили свои полные награды даже после побед над непрофессиональными командами. Но мы уже здесь и не уйдем со своих мест в 11-м секторе. Уйдём не мы, а те, кто не достоин этого флага. Никто не должен чувствовать себя комфортно, пока вы не начнете серию побед. Мы поделимся с вами своим гневом и радостью. Нельзя после каждого поражения убегать с поля, каждый должен отвечать за каждый поступок, позорящий имя страны. Мы любим этот флаг и ради него всегда будем на своей трибуне. В хороший день и в плохой день!

Требования:

•⁠ ⁠Исполнение государственного гимна всеми футболистами от всего сердца
•⁠ ⁠Снижение призовых за победу сборной в зависимости от уровня лиги «D» (или соперника) в Лиге наций УЕФА
•⁠ ⁠Поэтапное устранение неподходящих (некомпетентных) национализированных футболистов
• ⁠Не звать в сборную за гонорары футболистов, не питающих в сердце любви к флагу и стране. Требовать от этих игроков результатов или критиковать их за игру невозможно
•⁠ ⁠Необходимо положить конец тому, что после каждого поражения кто-то уходит с поля так, как будто так и должно было быть, каждый должен осознавать, какую форму надевает и за какую сборную выступает. Точно так же, как успешные результаты вознаграждаются, игроки и официальные лица должны отвечать за неудачные результаты.

Правление".

İdman.biz

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