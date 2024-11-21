Сантуша отправят в отставку?

Муссируются слухи, что Фернанду Сантуш будет отправлен в отставку с поста главного сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, в основе этой информации - вылет нашей команды из Лиги С в Лиге наций.

Утверждается, что тот факт, что команда заняла последнее место в первой группе и вылетела в лигу D, заставило руководство АФФА пересмотреть вопрос о главном тренере.

Сообщается, что президент федерации поручил провести переговоры об одностороннем расторжении 4-летнего контракта португальского специалиста.

Также отмечается, что глава организации согласен выплатить крупную сумму компенсации тренеру за расставание.

По информации, которую сайт получил от людей, близких к Ровшану Наджафу, последний был расстроен позорным выступлением сборной, но прощание с Сантушем на данный момент не является темой обсуждения.

Президент АФФА не собирается торопиться, поэтому встретится с главным тренером и обсудит планы на будущее.

Наджаф опасается принимать решения самостоятельно и не думает, что неудача связана только с Сантушем.

Позже состоится заседание исполкома и все вопросы по теме будут обсуждены на нем.

İdman.biz