Ильхам Ядуллаев: "Это стало для нас большим уроком"

«Мы знали, что будем бороться в сложной группе. Мы встретились с тремя командами одного уровня».

Как передает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана U-17 по футболу Ильхам Ядуллаев.

Он оценил выступление нашей сборной в отборочном этапе ЕВРО-2025:

«Перед каждым матчем мы подходили к сопернику индивидуально. К сожалению, мы проиграли первые два матча. Однако в плане игры игроки не уступали соперникам. Они старались изо всех сил, чтобы добиться хорошего результата. В первом матче против Венгрии у нас возникла небольшая проблема. Это было связано с тем, что это была первая игра. Мы пропустили ранние голы. Первая часть второго матча со сборной Греции завершилась без голов. Во втором тайме мы пропустили голы из-за простых ошибок. В последнем матче против сборной Румынии наши игроки играли свободнее. Мы продемонстрировали упорную игру, и хоть и отставали в счете, смогли свести матч вничью. Могли бы даже победить. Мы остались довольны общим выступлением ребят на турнире. Эти матчи стали для нас большим уроком и опытом».

Отметим, что наша сборная, проигравшая Венгрии 0:4 и Греции 0:3, в последнем туре сыграла вничью с Румынией со счетом 1:1.

İdman.biz