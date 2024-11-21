Игорь Пономарев: "Мы не хотели смотреть людям в глаза"

Игорь Пономарев был в числе тех, кто сопровождал сборную Азербайджана в поездке в Швецию.

Как сообщает İdman.biz, бывший член нашей сборной сделал Football-plus.az заявление о разгромном поражении команды (0:6):

«Очень сложно найти слова и сказать что-то положительное об этой игре. Каждому из нас, включая появившихся на поле игроков, было очень стыдно. Мы даже не хотели смотреть людям в глаза. Мы очень плохо сыграли с первой минуты матча. Создалось впечатление, как будто дети впервые играли вместе. Была большая разница между уровнем команд. Будто взрослые играли против детей.

Наряду с матчем с Эстонией, этот матч тоже был очень важным. Я не хочу никого обвинять по отдельности. Есть команда, и она должна нести ответственность за результат. Нельзя сказать, что игроки не готовились. Они понимали, насколько важны эти игры. Получается, что мы слабее наших конкурентов. Возможно, в нынешней ситуации лучше было сделать один шаг назад, а затем два шага вперед. Время покажет».

İdman.biz