Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам

«Мое колено было травмировано уже давно, из-за мениска. Рано или поздно его необходимо было прооперировать. Было больно, я играл с травмированным коленом».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, об этом заявил полузащитник "Араз-Нахчывана" Вадим Абдуллаев.

Капитан команды, перенесший операцию на колене, рассказал, что приступил к индивидуальным тренировкам:

«Так вышло, что колено заболело на тренировке. Выглядело как серьезная травма. Я сыграл с "Шамахы" хромая. Я готово. Теперь начинаю потихоньку тренироваться. После этого обследование показало, что все серьезно, нужна операция. Я был прооперирован. Сейчас все хорошо. Потихоньку начинаю тренировки. Занимаюсь индивидуальными тренировками, бегаю. Про участие в предстоящей игре с «Кяпазом» не скажу. Но если все пойдет так, как я хочу и врачи позволят, буду готов к игре с «Туран Товузом». Я намерен подготовиться и сыграть в матче с «Туран Товузом».

Отметим, что «Араз-Нахчыван» сыграет в гостях с «Кяпазом» 22 ноября в 14-м туре Премьер-лиги Мисли.

İdman.biz