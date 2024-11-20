"Габала" победила со счетом 20:0

Азербайджанская футбольная команда «Габала», продолжающая подготовку к VIII туру I лиги, проверила свои силы в контрольной игре.

Как сообщает İdman.biz, «красно-черные» встретились с командой «Олимпия» из Агджабеди.

Матч против представителя Региональной лиги состоялся на Габалинском городском стадионе. Игра завершилась победой подопечных Кахабера Цхададзе со счетом 20:0. В составе «Габалы» забили Эльшад Тагиев (4), Раван Асадов (3), Оче Очовечи, Руслан Воронцов и Принц Овусу (по 2). По одному отличились Нугай Рашидов, Ниджат Алиев, Шахин Шахнияров, Мурад Мусаев, Вугар Гасанов, Абдуллахи Шуайбу и Самир Гасанов.

Отметим, что завтра «Габала» проведет еще один контрольный матч против команды «Загатала». Матч на Габалинском городском стадионе начнется в 15:00.

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