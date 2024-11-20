21 Ноября 2024
RU

Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 21:17
49
Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"

«Мы готовились к этой игре две недели, и тренировки проходят хорошо. Постарались максимально использовать перерыв в чемпионате».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Кяпаза" Вальдемар Алмейда.

Защитник из Буркина-Фасо заявил, что перерыв пошел команде на пользу:

«Наша цель ясна. На все матчи мы выходим завоевать очки. В эти дни наш план тренировок преследует одну цель - победу. У нас было достаточно времени для подготовки к игре благодаря матчам национальных сборных. Мы сосредоточены на тренировках. Мы должны хорошо использовать перерыв».

Игрок по прозвищу «Пана» рассказал, что команда нацелена набрать побольше очков до зимнего перерыва:

«Мы должны продолжать упорно работать на тренировках и тогда победы придут сами собой. Потому что в футболе чудес не бывает, если делаешь хорошо, то и результат будет. Вы можете испытывать трудности какое-то время, но это всегда окупится. Мы хотим забивать больше голов. Отправиться на зимний перерыв, покинув последнее место, будет здорово».

32-летний полузащитник подчеркнул, что старается быть полезным «Кяпазу» своим опытом:

«Я не очень люблю говорить о своей игре, предпочитаю, чтобы говорили другие. Очень хорошо адаптируюсь к команде и своим коллегам, и это облегчает задачу на поле. Раскрываю свой опыт и знания для улучшения игры и результатов команды».

Отметим, что Алмейда подписал контракт с гянджинским клубом в сентябре этого года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам
09:05
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам

Вадим Абдуллаев: "Я намерен подготовиться и сыграть в матче с "Туран Товузом"
Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"
09:00
Азербайджанский футбол

Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"

Бывший игрок сборной Азербайджана прокомментировал игру сборной
"Габала" победила со счетом 20:0
20 Ноября 21:31
Азербайджанский футбол

"Габала" победила со счетом 20:0

"Красно-черные" встретились с командой "Олимпия" из Агджабеди
Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"
20 Ноября 21:04
Азербайджанский футбол

Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"

Бывший футболист сборной Азербайджана раскритиковал игру команды
Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"
20 Ноября 20:37
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"

Опытный специалист винит всех
Те, кого постигла участь нашей сборной
20 Ноября 20:22
Азербайджанский футбол

Те, кого постигла участь нашей сборной

Среди наших соратников по несчастью есть даже очень сильная Германия

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру