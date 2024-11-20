Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"

«Мы готовились к этой игре две недели, и тренировки проходят хорошо. Постарались максимально использовать перерыв в чемпионате».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Кяпаза" Вальдемар Алмейда.

Защитник из Буркина-Фасо заявил, что перерыв пошел команде на пользу:

«Наша цель ясна. На все матчи мы выходим завоевать очки. В эти дни наш план тренировок преследует одну цель - победу. У нас было достаточно времени для подготовки к игре благодаря матчам национальных сборных. Мы сосредоточены на тренировках. Мы должны хорошо использовать перерыв».

Игрок по прозвищу «Пана» рассказал, что команда нацелена набрать побольше очков до зимнего перерыва:

«Мы должны продолжать упорно работать на тренировках и тогда победы придут сами собой. Потому что в футболе чудес не бывает, если делаешь хорошо, то и результат будет. Вы можете испытывать трудности какое-то время, но это всегда окупится. Мы хотим забивать больше голов. Отправиться на зимний перерыв, покинув последнее место, будет здорово».

32-летний полузащитник подчеркнул, что старается быть полезным «Кяпазу» своим опытом:

«Я не очень люблю говорить о своей игре, предпочитаю, чтобы говорили другие. Очень хорошо адаптируюсь к команде и своим коллегам, и это облегчает задачу на поле. Раскрываю свой опыт и знания для улучшения игры и результатов команды».

Отметим, что Алмейда подписал контракт с гянджинским клубом в сентябре этого года.

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