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Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 21:04
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Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"

«Результаты сборной были крайне плохими. Команда заняла последнее место в группе и опустилась в самую низкую - Лигу D. Работа Фернанду Сантуша? Никто не может назвать нормальной работу главного тренера команды, занявшей последнее место. Они лучше знают, какая часть вины лежит на главном тренере или на игроках».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report.az, об этом заявил бывший футболист сборной Азербайджана Рашад Садигов.

Футболист-ветеран отметил, что наша сборная плохо сыграла со Швецией (0:6) и Эстонией (0:0) в Лиге наций УЕФА:

«Помимо результата, ситуация в игровом плане очень плохая. Мы сыграли плохие игры не только со Швецией, но и с Эстонией и другими соперниками. Не о чем говорить. И так все видно. Результаты, демонстрируемая игра, все перед глазами. Наверное, подавляющее большинство футбольного сообщества думает так же, как я. Я не вижу работы тренера на поле».

Отметим, что сборная Азербайджана вылетела в лигу D, набрав всего одно очко в первой группе лиги C.

İdman.biz

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