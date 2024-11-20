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Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 20:37
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Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"

«Подготовка футболистов в клубах такова. АФФА не играет в футбол, а занимается организацией игр. Футболисты приходят из клубов. Почему вы не пишете об этих клубах? Разве вы не задаете вопросы наподобие «Такой-то клуб, почему твой игрок так играл»? Может, не хватает сил».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Football-plus.az, об этом заявил опытный специалист Агаселим Мирджавадов.

Он сказал, что в провале есть много нюансов:

«Надо смотреть на футбол в целом. У нас в Баку нет детских площадок. Недавно я посетил Ирландию вместе с командой U-21. Я посчитал, там было 12 полей – 10 естественных, 2 искусственных. Почему все клубы собрались в Баку? Все виноваты. Я тоже виноват. Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце. Вчера я не смог посмотреть всю игру. В сезоне 1995/96 мы так не играли. Футболисты тогда хотели победить. Таких нюансов много. Необходимо решить глобальные вопросы. Фернанду Сантуш заявил на пресс-конференции, что виноват. Все виноваты. Мы хотим, чтобы через 3-5 лет наш футбол стал лучше, а наши дети уехали играть за границу. 16-летний защитник тбилисского «Динамо» отправится в Испанию. Трое игроков сборной Грузии играют в местных клубах, а остальные - за рубежом».

İdman.biz

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