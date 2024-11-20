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Те, кого постигла участь нашей сборной

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 20:22
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Те, кого постигла участь нашей сборной

В Лиге наций УЕФА по футболу команды играют в разных дивизионах в зависимости от соотношения сил. В результате разница в уровнях между командами одного дивизиона не такая большая, как в квалификациях чемпионатов мира и Европы. Этот фактор определяет отсутствие разгромных счетов и множества голов. 6:0 - самый разгромный счет Лиги наций. Однако Азербайджан не первый, кто испытал это унижение.

İdman.biz напоминает о командах, которым тоже пришлось несладко.

В текущем сезоне у нашей сборной - самое разгромное поражение в Лиге наций. В предыдущих турнирах этот результат был зафиксирован 4 раза. Давайте утешимся тем, что среди наших соратников по несчастью есть даже очень сильная Германия.

В лигах B и D таких униженией не было. Первый подобный случай был зафиксирован в Лиге А в первом турнире. 8 сентября 2018 года в 1-м туре исландцы, гостившие в Швейцарии, пропустили 6 голов. Спустя 3 дня в том же дивизионе та же участь постигла хорватов в Испании.

В следующем турнире - 17 сентября 2020 года испанцы таким образом разочаровали еще одного соперника. На этот раз пострадала Германия. Это событие в 6-м туре привело к тому, что испанцы захватили лидерство в группе и не пустили немцев в полуфинал.

Еще один такой результат был зарегистрирован 2 года назад в третьем розыгрыше - в Лиге С. Турция, которая 7 июня сыграла на выезде в Литве во 2-м туре, вернулась домой с победой в 6 мячей.

Азербайджан - пятая команда, потерпевшая самое разгромное поражение в Лиге наций.

Пропускали 17 голов в одном турнире также нечасто. Армения испытала это перед нашей сборной в лиге B в сезоне 2022/2023. В этом году такое случилось с Боснией и Герцеговиной в лиге А. Но однажды пропущенных голов было больше. В сезоне 2022/2023 в Лиге С Гибралтар пропустил 18 голов в 6 матчах и испытал нынешнюю судьбу нашей сборной - вылетел в Лигу D.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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