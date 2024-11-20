"Шамахы" расстался с тренером

Футбольный клуб «Шамахы» расстался со своим тренером Джейхуном Рзаевым.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба представителя Премьер-лиги.
Договор между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.
İdman.biz
Футбольный клуб «Шамахы» расстался со своим тренером Джейхуном Рзаевым.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба представителя Премьер-лиги.
Договор между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.
İdman.biz
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