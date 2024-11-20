Такой неудачи у Фернанду Сантуша не было

«Шведская трагедия» запомнится не только вылетом сборной Азербайджана по футболу в дивизион D Лиги наций УЕФА, где играют в основном футболисты-любители, но и антирекордами главного тренера Фернанду Сантуша.

İdman.biz сообщает, что наша команда, уже привыкшая к счету 0:6, перед игрой в Сольне проиграла четыре раза с разницей в шесть мячей. Более того, были поражения со счетом 0:7, 0:8 и даже 0:10.

Для Фернанду Сантуша поражение со счетом 0:6 было впервые.

Ранее 70-летний тренер терпел поражения в худшем случае с разницей в четыре мяча. Когда он работал в АЕК, то проиграл «Зениту» 1:5 в Кубке УЕФА и 0:4 «Ираклису» в чемпионате Греции. Также в его карьере были поражения со счетом 0:4, когда он тренировал «Эштрелу Амадору» и «Спортинг».

На этом неудачи Фернанду Сантуша не заканчиваются. Команды португальца не побеждают уже на протяжении 11 игр. Пятиматчевая безвыигрышная серия, начавшаяся в «Бешикташе», продолжилась шестью неудачами в сборной Азербайджана. Никогда за свою 36-летнюю тренерскую карьеру он не сталкивался с такой длительной неудачной серией.

İdman.biz