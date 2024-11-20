Мировая пресса написала об инициативе "Карабаха"

Создание совместного альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата в рамках проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29) при совместной организации «Карабаха» и Ассоциация европейских клубов (ECA) оказалось в центре внимания мировой прессы.

İdman.biz сообщает, что известные издания планеты уделили особое внимание организации 11 известных клубов при поддержке председательства COP29 и Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UN FCCC).

Создание такими клубами как «Карабах», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» (оба Англия), «Атлетико Мадрид», «Реал Бетис» (оба Испания), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба Турция), «Удинезе» (Италия), «Порту» (Португалия), «Фламенго» (Бразилия) и «Мальмё» (Швеция) альянса по борьбе с изменением климата и проблемами устойчивого развития было расценено как большой шаг.

Знаменитый журнал «Forbes» уделил особое внимание встрече известных футбольных клубов в Баку: «Первоначально к Альянсу футбольных клубов за климат, возглавляемому совместно азербайджанским клубом "Карабах" и ECA, присоединились 11 клубов. Основная цель этого альянса - привлечь больше футбольных клубов к участию в инициативе. Дополнительные обязательства включают минимизацию воздействия клуба на окружающую среду и поощрение болельщиков к принятию мер по борьбе с изменением климата. Участие президента ФИФА Джанни Инфантино в мероприятии показывает, что организация также присоединится к борьбе с изменением климата».

Известное итальянское агентство RAI подчеркнуло, что инициированный "Карабахом" альянс объединился ради будущего: «Солнечная электростанция для освещения стадиона «Удинезе» - пример для всей Италии. Клуб из Удине, член Рабочей группы ECA по устойчивому развитию, входит в число подписантов учредительного документа нового альянса. Эти клубы взяли на себя обязательство вместе бороться с изменением климата. Этот альянс будет осуществлять совместную деятельность для устойчивого будущего».

Итальянское издание «sport.sky» посчитало создание альянса в Баку историческим событием: «В Баку состоялось историческое участие футбольного мира и ECA в мероприятии COP. В последние годы здесь участвовали клубы, проявившие чуткость к социальным и экологическим вопросам. 11 клубов, входящих в альянс, подписали обязательства по борьбе с изменением климата. Впервые в истории спортивные клубы объединили усилия для борьбы с возможным климатическим кризисом».

«Фенербахче», один из членов альянса, также обнародовал информацию об организации: «Изменение климата может негативно повлиять на инфраструктуру, экономическую стабильность и здоровье, поэтому футбольные клубы в Баку объединились, чтобы бороться с этим. 11 клубов, образовавших альянс по инициативе "Карабаха", проинформировали общественность о своем участии в этой борьбе и взяли на себя обязательства. На мероприятии, связанном с созданием альянса, прозвучал призыв ко всем клубам присоединиться к этому союзу ради зеленого мира».

Издание «Sustainabilitymag» объявило, что ведущие клубы выступают за климат: «Лучшие клубы мира собрались на COP-29, чтобы продемонстрировать единство лидеров в области устойчивого развития. Клубы, объединившиеся при организации «Карабаха» и ECA, подписали документ о своем обязательстве бороться с изменением климата силой футбола. Участники отметили, что футбол будет в авангарде климатических дебатов».

Газета "Corriere" также расценила создание альянса как большой шаг во имя футбола: «Футбол уже на площадке COP-29 в Баку. Это происходит в первый раз в истории. Ведущие мировые клубы собрались вместе, чтобы продемонстрировать свою деятельность в области устойчивого развития. По инициативе «Карабаха» начался новый переломный момент - клубы объединились в альянс по борьбе с изменением климата. ECA призвала к объединению от имени 700 клубов, являющихся членами организации».

Пресс-служба ECA также посвятила этому мероприятию особое место на своем официальном сайте: «В рамках COP-29, прошедшей в Баку, состоялось очень значимое мероприятие. Церемония, организованная нами совместно с «Карабахом», продемонстрировала приверженность ECA обеспечению экологической устойчивости и вывела участников мероприятия на передний план дискуссий Голубой зоны по вопросам изменения климата. Альянс футбольных клубов послужил примером и вдохновением для коллективных действий. Это был один из важных шагов в борьбе с изменением климата, которое стало глобальной проблемой».

Кроме того, десятки европейских СМИ осветили создание совместного альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата по инициативе «Карабаха». Представители СМИ подчеркнули, что мероприятие, прошедшее в Баку, было организовано на высоком уровне и является очень важным шагом для будущего.

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