ПОТЕРЯ нашей сборной в ноябре

Стало известно, как повлияют ноябрьские игры сборной Азербайджана на ее место в рейтинге ФИФА.

İdman.biz сообщает, что в двух последних матчах группового этапа Лиги наций наша команда потеряла 3,10 очка.

Причиной этому стали матчи с Эстонией (0:0) дома и Швецией (0:6) на выезде. В последнем рейтинге ФИФА у нашей команды было 1161,80 балла, а в новом будет 1158,70.

Эта потеря очков не обещает смены позиции. Ожидается, что наша сборная, занявшая 118-е место в последнем рейтинге, сохранит свою позицию.

Отметим, что рейтинг сборных ФИФА будет объявлен 28 ноября.

İdman.biz