Как Азербайджан помог Швеции и Дьёкерешу стать первыми

В последнем туре Лиги наций УЕФА по футболу среди мужских команд сборная Азербайджана отправилась в Швецию с надеждами остаться в лиге С. Однако наши игроки, показавшие, что об этом неуместно даже мечтать не только пропущенными голами, но и показанной игрой, приложили все усилия, чтобы сборная Швеции стала лучшей по многим показателям на этом турнире.

İdman.biz выяснил, как наша команда поспособствовала тому, чтобы шведы стали первыми в нескольких статистических показателях.

Выйдя на игру с Азербайджаном с мотивацией стать лучшей в лиге С, Швеция увеличила количество своих очков до 16 и обошла Северную Македонию с тем же количеством баллов. Но у Швеции разница голов составила +15, а у Северной Македонии - +9. Интересно, что Румыния могла набрать столько же, но отмененный матч с Косово не позволил им это сделать. У нее 15 очков.

Забив шесть голов Азербайджану, шведы обогнали немцев, разгромивших со счетом 7:0 Боснию и Герцеговину. Скандинавы стали первыми с 19 голами, Германия - второй с 18.

Шведы, делившие после пятого тура лидерство с немцами по количеству забитых мячей правой ногой после 5 туров с 10 такими голами, после игры с Азербайджаном увеличили это количество до 14 и уверенно заняли первое место по этому показателю. Второе место заняли англичане с 12 такими голами.

По количеству голов, забитых из пределов штрафной, Швеция заняла первое место (19), обогнав все тех же немцев (17).

Скандинавы, нанеся в игре с нашей сборной 34 удара по воротам довели их общее количество до 152. Таким образом они обогнали на 28 ударов Турцию, сохранив лидерство в этом показателе.

Никакой конкуренции со Швецией по ударам в створ не было. За скандинавами с 60 такими ударами следуют испанцы, отставшие на 19 ударов.

Швеция также сохранила лидерство по количеству угловых (55).

Швеция не утратила лидерства по количеству атак. Наш последний соперник, увеличивший в матче с нашей сборной количество атак до 301, опередил своего ближайшего преследователя - Бельгию - на 7.

Большую роль в том, что лучшим бомбардиром турнира стал Виктор Дьёкереш, сыграла наша сборная. Форвард, увеличивший своим покером в последнем матче количество голов на турнире до 9, обошел норвежца Эрлинга Холанда (7) и румына Рэзвана Марина (6).

Хотя в последнем матче Дьёкереш не отдал голевых передач, ранее, в первой встрече с нашей сборной, он помог своему товарищу по команде отличиться дважды. Таким образом швед с 5 голевыми пасами финишировал первым, опередив Нуну Мендеша (Португалия), Флориана Вирца (Германия) и Люка Диня (Франция), у которых по пять таких передач.

Шведский бомбардир, показавший в 2-х играх с нашей командой результат 5+2 по системе гол+пас, завоевал звание лучшего на этом поприще благодаря нашей сборной - 9+5. Следующие места заняли Эрлинг Холанд (Норвегия) - 7+1, Рэзван Марин (Румыния) - 6+1 и Флориан Вирц - 3+4.

Дьёкереш, забил все 9 голов правой ногой. В последней игре с нашей сборной, благодаря покеру, он обошел своего ближайшего преследователя Рэзвана Марина на 3 гола, забитых таким образом.

Швед, забивший все свои голы из пределов штрафной, обошел всех своих преследователей по этому показателю.

Вугар Мамедов

İdman.biz