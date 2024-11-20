270-й футболист нашей сборной

Состоялся очередной дебют в сборной Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.biz, футболист албанской "Эгнатии" Замик Алиев провел свою первую игру в составе сборной.
Это произошло во время выездного матча со Швецией в VI туре Лиги наций УЕФА. 23-летний защитник появился на поле во второй половине матча.
Замик стал 270-м игроком за 32-летнюю историю нашей сборной. В состоявшихся до этого 304 матчах на поле выходили 269 игроков.
З.Алиев также является вторым игроком, дебютировавшим под руководством нынешнего главного тренера Фернанду Сантуша. В первых 5 матчах португалец предоставил возможность дебютировать только Вадиму Абдуллаеву.
Отметим, что наша сборная проиграла Швеции со счетом 0:6.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz